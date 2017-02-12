Almanya yeni Cumhurbaşkanını seçti

Almanya eski Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı seçildi. Federal Seçiciler Kurulu'nun bin 260 kişiden oluşan üyesi Berlin'de Federal Meclis'te toplandı. Yapılan oylamada eski Dışişleri Bakanı Steinmeier, Joachim Gauck'tan boşalan cumhurbaşkanlığı görevine seçildi.

Steinmeier Hristiyan Birlik Partileri ile Sosyal Demokrat Parti'nin adayı olarak katıldı. 2005 – 2009 ve 2013 ile 2017 yılları arası dışişleri bakanlığı yapan Steinmeier Almanya'da farklı partilerden bir çok siyasetçinin desteğini alan bir isim. Almanya'da cumhurbaşkanlığı makamı sembolik bir işleve sahip. Steinmeier'ın geçtiğimiz yıl ABD Başkanı Trump için 'nefret üreten kişi' tabirini kullanmıştı. Mevcut Cumhurbaşkanı Gauck'un görev süresi 18 Mart'ta doluyor.

TÜRK DOSTU SAYILMASA DA EMPATİ KURABİLİYOR

Steinmeier Türkiye için yaptığı 3 açıklama;

* Türkiye'de şunu da unutmamamız gerekir. 3 buçuk milyon Türkiye kökenli insan Almanya'da yaşıyor. Bu nedenle Türk toplumunun bir aynası gibi aynı zamanda Almanya'daki Türk toplumu, bunun bilincindeyiz. Bunu unutmuyoruz. Bu kadar uzun süredir süren ilişkileri tehlikeye sokmamalıyız.

* Yakın ve Ortadoğu bir barut fıçısı gibi ve Türkler çok yakınlarında bu savaşı Suriye'de Irak'ta yaşıyorlar.

* Bu (Türkiye'nin AB ile müzakere süreci) Avrupa'nın herhangi bir başkentinde verilecek karar değil, Bu Türkiye'de verilmesi gereken bir karar. Ben bizzat iyi ve yakın ve güvene dayalı bir işbirliğinin Türkiye ile Almanya ve Türkiye ile AB arasında sürmesi gerektiği kanaatindeyim. Ben bu teklifimi yapıyorum, ve bunun böyle sürmesini arzu ediyorum"