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Bursa'nın meşhur sı tutuklandı

İHA
  • Giriş Tarihi: 12.2.2017 15:52
Bursa'nın meşhur peruklu dolandırıcısı tutuklandı
Bursa'nın meşhur peruklu dolandırıcısı tutuklandı

Bursa’da, taktığı peruklarla kılıktan kılığa giren ve yüzlerce kişiyi “ponzi” adı verilen yöntemle dolandırarak 13 milyon TL’lik yapan kadın tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bursa, İzmir ve İstanbul illerinde çok sayıda vatandaşın dolandırılması üzerine harekete geçti. Polisin uzun soluklu takibi neticesinde, yüzlerce kişiden şu ana kadar tespit edilen toplam 13 milyon TL'lik yaptığı iddia edilen A.M. isimli kadın yakalandı. Bursa ve civar illerde yüzlerce mağduru "ponzi yöntemi" ile dolandırdığı iddia edilen A.M., Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde gözaltına alındı. Üzerinde sahte kimlik ve ehliyet, aracın içerisinde 18 adet peruk, dövizle bir miktar Türk parası ele geçirildi.

Dolandırıcılık, sahtecilik ve rüşvet suçlarından da aranan A.M.'nin, tanınmamak için her olayda farklı peruk taktığı ortaya çıktı.
Kılıktan kılığa girerek çok sayıda vatandaşın canını yakan zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.