Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn'e geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 18.15'te (TSİ) Bahreyn'in başkenti Manama'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn Sakhir Askeri Havaalanı'na gelişinde, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, Bahreyn Başbakanı Halife bin Salman Al Halife, Bahreyn Veliaht Prensi Salman bin Hamad Al Halife, Bahreyn Dışişleri Bakanı Khalid bin Ahmad Al Halife ile Türkiye'nin Manama Büyükelçisi Hatun Demirer ve büyükelçilik mensuplarınca karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da Manama'ya geldi.