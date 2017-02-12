Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab an meselesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı harekatıyla ilgili yaptığı açıklamada, "El-Bab bizim ve ÖSO tarafından dört bir yanda kuşatılmış durumda. Güçlerimiz, ÖSO ile merkeze inmiş vaziyette. Merkeze girilmesi hasebiyle, DEAŞ güçleri El-Bab'ı terk etme içerisine girdi. Bundan sonrası an meselesidir, planlanan uygulama yürütülmektedir." dedi. .

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn ziyareti öncesinde açıklama yaptı.



İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



Bahreyn, geçtiğimiz Aralık ayından bu yana Körfez İşbirliği Konseyi'nin dönem başkanlığını yürütüyor. Ekim ayında, Riyad'da gerçekleştirilen Türkiye-Körfez iş birliği dışişleri bakanları toplantısı bu alanda önemli bir gelişme oldu. Bu yıl bu toplantı, Türkiye ev sahipliğinde düzenlenecek.



Bahreyn'in ardından, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geçeceğiz. Son 2 yılda, Suudi Arabistan'la çok yakın, ticari, askeri, ilişkiler tesis ettik. Kral Selman'la görüşmelerimizde, Koordinasyon Konseyi'nde alınan kararları liderler olarak değerlendireceğiz. Bölgedeki gelişmeleri değerlendireceğiz.



FIRAT KALKANI



El-Bab bizim ve ÖSO tarafından dört bir yanda kuşatılmış durumda. Güçlerimiz, ÖSO ile merkeze inmiş vaziyette. Merkeze girilmesi hasebiyle, DEAŞ güçleri El-Bab'ı terk etme içerisine girdi. Bundan sonrası an meselesidir, planlanan uygulama yürütülmektedir.

"Güçlerimiz, ÖSO ile merkeze inmiş vaziyette"

BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARI



Bu konuyla ilgili açıklamaları yaptık. Bu açıklamalar noktasında benim yapmış olduğum açıklama, gerek silahlı kuvvetlerimizin gerekse istihbarat teşkilatımızın bana verdiği bilgiler çerçevesindedir. Açıklamalar karşılıklı yapılmıştır. Bu işin gerçek boyutdur. Bunun dışındaki açıklamalar itibar edilecek açıklamalar değildir. Bu süreç içerisinde bizlerin işleri çok daha hassas, çok daha dikkatli bir şekilde götürme gayretlerimiz var. Zira CIA başkanının gelişiyle, Trump ile yaptığımız görüşme ve Sayın Putin ile yaptığımız görüşme, genelkurmay başkanlarımızın yaptığı görüşme bu hassasiyetin nereye vardığı konusunda çok önemli. Bizim buradaki hedefimiz terörden arındırılmış bir bölge için çalışma yapıyoruz. Bu çalışmanın en doğusunda Cerablus vardır, en batı ayağında El Rai vardır. Güneye doğru ilk etapta Dabık, sonra El Bab hallolmak üzere. Sonra Münbiç ve Rakka olayı var. Bu konuyla ilgili olarak ABD yönetimi, CIA ile düşüncelerimizi paylaştık. Hedef, burada 4-5 bin kilometrekarelik güvenli bölgedir. Hem Suriye'den göçü önlemek, hem de bizim kamplarımızdaki insanları kendi topraklarına döndürmek. Bizim onlara yeni şehir kurma gayretimiz var. Sayın Trump ile, koalisyon güçleriyle paylaştım. İkincisi olarak uçuşa yasak bölge konusu. En önemlisi eğit-donattır. Bunu bizler yürütüyoruz. ÖSO bu eğit-donat kapsamında yetiştirilmiş bir ordudur. Şu ana kadar çok faydalı olmuşlar, çok da şehit vermişlerdir.

"Terörden arındırılmış bölge için çalışma yapıyoruz"

REFERANDUM ANKETLERİ



Şu anda sağlıklı bir anket döneminde değiliz. Anketler gelmiyor desek yalan olur. Asıl anketlerin bize akışı araziye çıkışla birlikte yoğunlaşacaktır. Ben halkımızın henüz cumhurbaşkanlığı sistemini anlama konumuna geldiğine ihtimal vermiyorum. Bunu iyice anlatmamız lazım. Bu konuda halkımızın hassasiyetine inanıyorum. Şu anda araziye inilmemesine rağmen halkın birçoğu da kapmış, tabiki evet diyor. Sıkıntıları halkımız da hakikaten neler olduğunu, işin ucunun nereye vardığını iyi biliyor. Bir tarafta bölücü terör örgütü var, bölücü terör örgütüyle hareket eden var. Bölücü terör örgütü hayır diyor. Şu anda Kandil'de olanlarla hareket edenler, onların uzantılarıyla hareket edenler hayır diyor. Benim milletim o Kandil'dekilerle birlikte 248 şehidimi, 2 bin 193 gazimi; öldürenler yaralayanlar var, onlarla birlikte hareket etmeyecektir. 16 Nisan'da evet diyerek gereken cevabı verecektir. 16 Nisan 15 Temmuz'un bir cevabı olacaktır. Hayır diyenlerin konumu, 15 Temmuz'un yanında yer almaktır.

Katar ile ilişkilerimizin geldiği nokta belli. Daha da ileri seviyeye taşımak için elimizden geleni yapacağız.

"16 Nisan, 15 Temmuz'un bir cevabı olacaktır"

FIRAT KALKANI HAREKATI



El-Bab bizim ve ÖSO tarafından dört bir yanda kuşatılmış durumda. Güçlerimiz, ÖSO ile merkeze inmiş vaziyette. Merkeze girilmesi hasebiyle, DEAŞ güçleri El-Bab'ı terk etme içerisine girdi. Bundan sonrası an meselesidir, planlanan uygulama yürütülmektedir.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNİ HALKIMIZA İYİ ANLATMAMIZ LAZIM

Yazılı broşürler aracılığıyla ulaştırılıyor. Halkımızın hassasiyetine inanıyorum Şu anda araziye inilmemesine rağmen halkın büyük bölümü evet diyor. Halkımıza Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni iyi anlatmamız lazım.

"DEAŞ'ın asıl merkezi El Bab değil Rakka'dır"