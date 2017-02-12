Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Şeyh İsa bin Salman al Khalifa Madalyası" törenle tevdi edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu madalyayı hem Türkiye ve Bahreyn devletleri hem de Türk ve Bahreyn halklarının kardeşliğinin bir nişanesi olarak kabul ediyorum''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife tarafından "Şeyh İsa bin Salman al Khalifa Madalyası" verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahreyn Kralı Al Halife'nin baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından Sakhir Sarayı'nda, "Şeyh İsa bin Salman Al Khalifa Madalyası Tevdi Töreni" düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende, konuşmaların ardından Erdoğan'a, Al Halife tarafından madalya takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Bahreyn'in en üst düzeydeki madalyası ile onurlandırılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu madalyayı hem Türkiye ve Bahreyn devletleri hem de Türk ve Bahreyn halklarının kardeşliğinin bir nişanesi olarak kabul ediyorum. Dostluk ve kardeşliğimizin baki, işbirliğimizin daim olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Aynı irade ve kararlılığın sizlerde de mevcut olduğunu görmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A BAHREYN'DE MADALYA

Gösterilen ilgiden dolayı teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm Bahreynli kardeşlerime en kalbi hürmetlerimi sunuyorum. Şahsıma tevcih ettiğiniz, ortak tarihimizde müstesna bir yeri olan bu madalyayı daima şerefle muhafaza edeceğiz." ifadelerini kullandı.