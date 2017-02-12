Devlet Bahçeli konuşuyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Konya'da partisinin istişare toplantısında konuşuyor. İşte konuşmasından öne çıkanlar:

"Konya erenlerin, Allah dostlarının bize miras verdiği kutlu bir mirastır. Asırlara sığmayıp taşan hepimizin iftihar kaynağıdır.

MUHALEFET, YALNIZCA ELEŞTİRİP KUSUR ARAMAK DEĞİLDİR

Ne istiyorsak Türkiye için. Neyi diliyorsak Türk milletinin bekası için. Muhalefet demek yalnızca eleştirmek, Eksik aramak, kusur tartışmak değildir. Bunu görüyor, biliyor ve gereğini yapıyoruz.

DEVLETİN BEKASI İÇİN DEVREDEYİZ

İhanet ve inkar şebekesi de fısat kollamaktadır. Ancak biz duramayız. Yerimizde sayamayız. Devletimizin beka ve birliği için devreye girmeliyiz. Bugüne kadar bunu yaptık. Bu kararlılıkta olduk. Bundan sonra da bu kararlılıkta olacağız.

TÜRKİYE'Yİ HAFİFE ALANLAR SONUCUNA KATLANACAK

Türkiye 24 Ağustos'tan bu yana Fırat Kalkanı Harekatı ile Atak ve Faal haldedir. Terörü kaynağında yok etmek ön plandadır. Hiçkimseden eksik kalır yanımız yok. Kaçacak karakter bizde yok. Provokasyon peşinde koşanlar Türkiye'yi hafife almanın sonuçlarına katlanacaktır.

Küresel siyasetin nabzı Türkiye'de atıyor. Türkiye'nin destek vermediği küresel siyasetin ayakta durmas olasılığı yoktur.