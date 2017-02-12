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Dışişleri'nden 'ye !

AA
  • Giriş Tarihi: 12.2.2017 20:02
Dışişleri'nden Kuzey Kore'ye kınama!
Dışişleri'nden Kuzey Kore'ye kınama!

Türkiye, 'nin balistik füze fırlatmasını şiddetle kınadı.

ndan yapılan yazılı açıklamada, 'nin balistik füze fırlatması şiddetle kınandı.

Söz konusu fırlatmanın, Kuzey Kore'nin uluslararası yükümlülüklerinin yeni bir ihlalini teşkil ettiği vurgulanan açıklamada, bunun bölgede barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi çabalarına yarar sağlamadığının açık olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kuzey Kore'ye, gerek bölgesel gerek uluslararası güvenlik ve istikrarı tehdit eden balistik füze denemelerine ve diğer faaliyetlerine son vermesi ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesindeki yükümlülüklerini eksiksiz uygulaması çağrımızı yineliyoruz." ifadesine yer verildi.