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Emniyet binası önünde

DHA
  • Giriş Tarihi: 12.2.2017 02:07
Emniyet binası önünde ateş açıldı
Emniyet binası önünde ateş açıldı

Konya'da emniyet binası önünde bir otomobilden havaya . Merkez Karatay İlçesi Adana çevreyolu üzerindeki emniyet binası önüne gelen bir otomobilden havaya ateş açıldı.

Emniyet binası önündeki kulübede nöbet tutan görevli memurlarının peşinden koştuğu araç, hızla olay yerinden uzaklaştı. Bölgeye çok sayıda sivil ve resmi ekibin yanı sıra saldırısı olabilir endişesiyle Terörle Mücadele Şubesi ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede, 8 boş kovan bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, bir süre sonra şüpheli, polis merkezine giderek teslim oldu.