Erdoğan: Milletim Kandil ekibiyle hareket etmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahreyn'e ziyareti öncesi Atatürk Havalimanında yaptığı açıklamada referandum üzerine önemli açıklamalarda bulundu. 'Şu anda sağlıklı bir anket döneminde değiliz' diyen Erdoğan 'Benim milletim Kandil ile birlikte hareket etmez' diye konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın referandum ve sokaktan edindiği izlenime ilişkin açıklamaları:

"ASIL ANKET DÖNEMİ ARAZİYE ÇIKILDIĞINDA..."

"Şu anda sağlıklı bir anket döneminde değiliz. Anketler gelmiyor desek yalan olur. Asıl anketlerin bize akışı araziye çıkışla birlikte yoğunlaşacaktır. Ben halkımızın henüz cumhurbaşkanlığı sistemini anlama konumuna geldiğine ihtimal vermiyorum. Bunu iyice anlatmamız lazım. Bu konuda halkımızın hassasiyetine inanıyorum.

"KAMPANYA BAŞLAMADI AMA..."

Şu anda araziye inilmemesine rağmen halkın birçoğu da kapmış, tabiki evet diyor. Sıkıntıları halkımız da hakikaten neler olduğunu, işin ucunun nereye vardığını iyi biliyor. Bir tarafta bölücü terör örgütü var, bölücü terör örgütüyle hareket eden var. Bölücü terör örgütü hayır diyor. Şu anda Kandil'de olanlarla hareket edenler, onların uzantılarıyla hareket edenler hayır diyor.

BENİM MİLLETİM KANDİL İLE BİRLİKTE HAREKET ETMEZ

Benim milletim o Kandil'dekilerle birlikte 248 şehidimi, 2 bin 193 gazimi; öldürenler yaralayanlar var, onlarla birlikte hareket etmeyecektir. 16 Nisan'da evet diyerek gereken cevabı verecektir. 16 Nisan 15 Temmuz'un bir cevabı olacaktır. Hayır diyenlerin konumu, 15 Temmuz'un yanında yer almaktır.