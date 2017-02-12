Hayır’cılar millete güvenmiyor

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşı çıkanların güvensizliği cumhurbaşkanı seçilecek kişiye değil millete karşıdır. Mesele bu. Yeni sistemin tek adamlıkla ilgisi yok. Ülkemizde hükümetlerin ömrü 16 ay bile değil. Böyle ülke yönetilir mi? Yeni sistemde milletin yarısından fazlasının teveccühüne mazhar olmayan hiç kimsenin ülkeyi yönetme ihtimali yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Haliç Kongre Merkezi'nde SETA'nın düzenlediği Cumhurbaşkanlığı Sistemi Sempozyumu'nda konuştu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından çarpıcı alıntılar:

25 GÜN ÖMRÜ OLAN HÜKÜMETLER BİLE OLDU: Cumhuriyet geçmişi 93 yıl iken, şu anda 65'inci hükümet iş başındadır. Hale bakın. Ülkemizde hükümetlerin ömrü 16 ay bile değil. 25 gün ömrü olan hükümetler olmuştur bu ülkede. Böyle devlet yönetilir mi? İşte şimdi biz bunu temelden düzeltiyoruz. Yeni sistemde milletin yarısından fazlasının teveccühüne mazhar olamayan hiç kimsenin ülkeyi yönetme ihtimali yok.

CUMHURİYETİ AVRUPA'DAN ÖNCE KURDUK: İstiklal Harbi'mizin başarıya ulaşmasının ardından Cumhuriyet'in ilanı geldi. Avrupa, monarşiyle devam ederken biz Cumhuriyeti kurduk. Önce tek partili sonra çok partili bir sistemle bugünlere geldik. Sonrasında demokrasimizi darbeler gölgesi altında ayakta tutmaya çalıştık. Bu sıkıntıları iliklerimize kadar yaşadık. Yaşanan çarpıklıkların sonucu istikrar ve güven ortamının tehdit altında olmasıdır.

BU FİKİR BİR GÜNDE ÇIKMADI: Cumhurbaşkanlığı sistemi konusu bir günde ortaya çıkmış değildir. Gerisinde derin ve düşündürücü bir arka plan var. Türkiye gücü ve yetkiyi elinde bulunduran vesayet kurumlarının elinden çok çekti. Ne zaman milli iradeye dayalı yönetimler olunca sıçramalar yaşandı. Tarihi okumalara da baktığımızda ülkemizin yeni anayasaya olan ihtiyacı ortaya çıkıyor.







TEK ADAM MESELESİ DEĞİL: Cumhurbaşkanlığı sisteminin tek adamlıkla ilgisi yok. Bu ülkede il başkanlarının vali olmasını herhalde AK Parti yaşamadı. Tek adamlık CHP'nin geçmişinde var.

MİLLET NE DERSE O OLACAK: Cumhurbaşkanlığı sisteminin tek güvencesi demokratik olmasıdır. Millete hesap vermek zorunda olan hiçbir yöneticinin, sisteme karşı çıkanların öne sürdüğü yanlışlara sapma ihtimali olamaz. Milletin gösterdiği yolu izlemezseniz, millet tarafından alaşağı edilirsiniz. Şahıslar üzerinden ürettikleri yalanlarla kafaları bulandırmaya çalışıyorlar. İşiniz gücünüz Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan baki değil fani. Biz burada sistem mücadelesi veriyoruz. 'Erdoğan'dan sonra ne olacak?' diyorlar. Millet ne derse o olacak. Bu sisteme karşı çıkanların güvensizliği cumhurbaşkanı seçilecek kişiye değil millete karşıdır.

HAYIR DİYENLER BELLİ: Tek millet, tek bayrak, tek devlet için "evet" diyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı sistemine karşı çıkanların işin ruhunu öğrendiklerinde sistemi kabul edeceklerdir.





SETA Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Serhat Albayrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a vakfın yayımladığı Kriter dergisinin 15 Temmuz özel sayısının kapağının yer aldığı tablo hediye etti. Erdoğan daha sonra SETA Vakfı çalışanlarıyla birlikte aile fotoğrafı çektirdi.



MİLLETE SORUMLU OLACAĞIZ: Cumhurbaşkanlığı sisteminin özü, yönetimin doğrudan millete veriliyor olmasıdır. Başkanlık sisteminin olduğu ülkelerde yasama yok mu? Var. Bizimki Türk tipi bir sistem olacak. Aynısı olmak durumunda değiliz diğer ülkelerle. Yürütme de var. Cumhurbaşkanı temsil edecek, kabinesini kuracak. Hesabını da millete verecek.

GENSORUDAN ÇOK ÇEKTİK: Gensoru mekanizması parlamentoyu çalıştırmama mekanizmasıdır. Asıl, gensoru mekanizması milletin karşısında çalışacak. "Sen bu işi yürütemedin, yeni bir ekibi yürütmenin başına getiriyoruz" diyecek millet.

VEKİLLER ASIL İŞİNE BAKACAK: Yürütmenin iki başı tek olacak. Milletimiz kimden hesap soracağını bilecek. Milletvekilleri, iş takibi yapmaktan yasama vazifesine zaman bulamıyor. Yeni sistemle vekiller Meclis çalışmalarına yoğunlaşacak. Cumhurbaşkanı'nın bütçe dışında kanun teklifi getirme yetkisi yok. Yasama faaliyetleri tamamen milletvekillerine düşüyor.

YARGIYA BAĞIMSIZLIK: Darbe ve vesayet dönemlerinde yargı ile ilgili hafızalarda hoş olmayan görüntüler var. Yeni sistemde bunları da çözeceğiz. Yürütme, yasama ve yargı güçleri kendi alanlarına odaklanacak. Halka hakaret ederek, halkçılık yaptıklarını ifade edenlerin devri kapanıyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması salondaki gençler tarafından sık sık alkış ve tezahüratlarla kesildi.



ERDOĞAN'DAN KÖRFEZ ÇIKARMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programdaki sırasıyla Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'ı kapsayan 4 günlük Körfez ülkeleri turuna bugün başlıyor. Görüşmelerde ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler, özellikle enerji ve turizm alanındaki işbirliğinin arttırılması ele alınacak. Siyasi olarak en önemli gündem maddesi ise Suriye meselesi olacak. Astana sürecinin yanı sıra Suriye'deki son gelişmeler liderler arasında görüşülecek. Ziyaretler sırasında üç ülkenin liderleriyle ülkeler arasındaki enerji ve turizm alanlarında işbirliğinin arttırılması konuları da görüşülecek.



'AMAÇ SİYASAL SİSTEM KRİZİNİ SONLANDIRMAK'

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi Sempozyumu"nda konuştu. Duran, Türkiye'nin hükümet sistemi sorununu çözmek için 16 Nisan'da tarihi referanduma gittiğini ifade ederek, "Bu değişikliğin temel amacı Türkiye'nin siyasal sistem krizini sonlandırmaktır. Mevcut sistem uzun bir süredir ülkemizdeki siyasi istikrarsızlığın, hükümet krizlerinin, güçsüz yönetimlerin ve bürokratik vesayetin temel kaynağı oldu. Vesayetçi parlamentarizm ve zayıf koalisyon hükümetleri ülkemizin gelişimini engelledi" diye konuştu.