Kapı açıldı

Muhalifler, ‘Kapı’ anlamına gelen El Bab’a batı tarafından girdi. Birinci ve ikinci savunma hattı çöken DEAŞ ile ÖSO arasında kent merkezinde çatışmalar yaşanıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte 3 koldan başlattığı El Bab operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. ÖSO savaşçıları yaklaşık 2 ay süren bir kuşatmanın ardından başlayan kapsamlı operasyon ile birlikte şehir merkezine doğru ilerlemeye başladı. 8 Şubat'ta başlayan operasyonla muhalifler önceki gün ve dün devam eden çatışmalarda DEAŞ'ın elinde bulunan Akil Tepesi, Hastane Bölgesi, Gençlik Konutları, Baas Partisi binası, stadyum, düğün salonları, Batı Kavşağı, Zemzem Mahallesi, Zehra Camii, Pazar Yeri ve Silolar olarak adlandırılan bölgelerin kontrolünü sağladı. Siloların tepesine de ÖSO bayrağı çekildi. Böylece batı tarafından El Bab'a 1 kilometreye kadar şehir merkezine ilerleme sağlandı. Fransız haber ajansı AFP, El Bab'daki gelişmeleri "TSK El Bab'a girdi" şeklinde duyurdu. TSK ve muhalif unsurların El Bab'a girdiği saatlerde Rusya'dan da son dakika haberi geldi. Rusya Savunma Bakanlığı, "Suriye ordusu, Türkiye ile daha önce kararlaştırılan geçici sınır çizgisine ulaştı" ifadesini kullandı. Öte yandan El Bab'da DEAŞ'lı teröristleri havadan ve karadan vuran TSK, Fırat Kalkanı Harekâtı'nın 172'nci gününde, 245 DEAŞ hedefini ateş altına aldı. TSK, bu kapsamda 43 teröristin etkisiz hale getirildiğini, şehir merkezindeki çok sayıda tünel, gizli geçit ile 55 bina, ikişer karargâh binası ve toplanma noktası, birer karakol binası, mühimmat deposu ve telsiz istasyonunun imha edildiğini duyurdu. Genelkurmay Başkanlığı, El Bab'da dün çıkan çatışmalarda 1 askerin şehit olduğunu, 1 askerin yaralandığını bildirdi. Şehit askerin Denizlili Uzman Çavuş Emin Güngör olduğu öğrenildi.



Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) savaşçıları DEAŞ'ın elindeki bir çok bölgenin kontrolünü ele geçirdi. Siloların tepesine de ÖSO bayrağı çekildi.

TSK BİLANÇOYU AÇIKLADI

TSK, muhalif unsurlarla birlikte geçen yıl 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı'na ilişkin bilançoyu da açıkladı. Buna göre operasyon boyunca DEAŞ üyesi 2 bin 705, PKK/PYD üyesi 344 terörist etkisiz hale getirildi. Son bir haftadaki kara ve hava harekâtlarında ise 223 DEAŞ'lı, 5 PKK/PYD'li terörist de etkisiz hale getirildi.

PYD/PKK İLE ESAD, FIRAT KALKANI'NA KARŞI BİRLEŞTİ

FIRAT Kalkanı Harekatı'nın El Bab'dan sonra kendine yönelmesini bekleyen terör örgütü PYD/PKK, Beşşar Esad rejimi ile birlikte tedbir alıyor. Lazkiye'deki Hımeymim Hava Üssü'nde önceki gün Esad'ın heyetiyle görüşen terör örgütünün üst düzey yönetcileri, Suriye'nin kuzeyindeki 6 bölgeye göstermelik olarak rejim bayrağı çekecek. Böylelikle harekatın Türkiye sınırında sürmesini engellemeye çalışacak. PYD/PKK ayrıca 6 bölgeyi elinde tutarak Fırat nehrinin doğu ve batısındaki hakimiyet bölgelerini birleştirmek istiyor.

DEAŞ HEDEFLERİ BÖYLE VURULDU

Böylelikle harekatın Türkiye sınırında sürmesini engellemeye çalışacak. PYD/PKK ayrıca 6 bölgeyi elinde tutarak Fırat nehrinin doğu ve batısındaki hakimiyet bölgelerini birleştirmek istiyor.