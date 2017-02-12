Mahmut Övür: CHP kızsa da bu gerçeklik sokakta yaşanacak

Mahmut Övür bugünkü köşe yazısında CHP'nin PKK ve FETÖ ile yan yana anılmaya kızmasına rağmen tercih ve sokak gerçekliğini masaya yatırdı. İşte Övür'ün yazısından öne çıkanlar:

Çünkü hayır cephesindeki hangi siyasi partiye ve aktöre bakarsanız bakın, ya otoriter bir geçmişi var, ya tek adamla yönetiliyor ya da siyasi hedef olarak "Proletaryadiktatörlüğü"nü savunuyor. Tabii açık açık şiddet ve terörü savunanlar da var.

Bu, cephenin medya ve akademisyen ayağı da pek farklı değil. Bütün bu yapıların yan yana geldiğini düşünün. CHP, HDP, DSP, PKK, DHKP-C ve FETÖ...

Hepsi de "diktatörlük" getireceği gerekçesiyle referanduma "hayır" diyor. Gerçi CHP bu dizilişe daha doğrusu "terör örgütleriyle" yan yana getirilmeye kızıyor amane yazık ki sokakta böyle bir gerçeklik var ve bu tablo yaşanacak.

Bakın PKK daha şimdiden Cumhurbaşkanlığı sisteminin "diktatörlük" getireceği propagandasını yapmaya başladı bile... Hem de birçok terör örgütüyle ortak bir platform kurarak. HDP ne yapacak? O da sokağa inip PKK'nın izinden yürüyecek. Solun bir kısmı da aynı şeyi söyleyecek.

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