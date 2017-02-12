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'de 9 mahallede

AA
  • Giriş Tarihi: 12.2.2017 10:05
Mardin'de 9 mahallede sokağa çıkma yasağı
Mardin'de 9 mahallede sokağa çıkma yasağı

'in Nusaybin, Ömerli ve Artuklu ilçelerindeki 9 mahallede ilan edildiği bildirildi.

ten yapılan açıklamada, Ömerli'nin Sulakdere ve Aytepe, Artuklu'nun Yardere ve Ahmetli ile Nusaybin ilçesine bağlı İlkadım, Yavruköy, Büyükkardeş, Küçükkardeş ve Akarsu mahallelerinde PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve içerisindeki malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, operasyon icra edilecek bölgede yaşayanların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununca saat 06.00'dan itibaren Sulakdere, Aytepe, Yardere, Ahmetli, İlkadım, Yavruköy, Büyükkardeş, Küçükkardeş ve Akarsu mahallelerinde ikinci duyuruya kadar ilan edildiği kaydedildi.