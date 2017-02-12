Mardin'de 9 mahallede sokağa çıkma yasağı

Mardin'in Nusaybin, Ömerli ve Artuklu ilçelerindeki 9 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Ömerli'nin Sulakdere ve Aytepe, Artuklu'nun Yardere ve Ahmetli ile Nusaybin ilçesine bağlı İlkadım, Yavruköy, Büyükkardeş, Küçükkardeş ve Akarsu mahallelerinde PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve içerisindeki malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, operasyon icra edilecek bölgede yaşayanların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununca saat 06.00'dan itibaren Sulakdere, Aytepe, Yardere, Ahmetli, İlkadım, Yavruköy, Büyükkardeş, Küçükkardeş ve Akarsu mahallelerinde ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedildi.