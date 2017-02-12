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'ın kullandığı tünelleri imha etti!

AA
  • Giriş Tarihi: 12.2.2017 19:59 Güncelleme Tarihi: 12.2.2017 20:18
TSK DEAŞ'ın kullandığı tünelleri imha etti!
TSK DEAŞ'ın kullandığı tünelleri imha etti!

Türk Silahlı Kuvvetlerince, terör örgütü 'a yönelik Suriye'nin kentinde devam eden Harekatı'nda, teröristler tarafından etkin olarak kullanılan çok sayıda tünel imha edildi.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Harekatı devam ediyor. Harekat kapsamında, terör örgütü 'a ait hedeflere yönelik hava harekatı düzenleyen Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçakları, teröristlerin yoğun şekilde kullandığı bazı tünelleri bombaladı.

Fırat Nehri'nin suyunu tarım arazilerine taşımak için yaklaşık 15 yıl önce oluşturulan tünellerin imha edilmesiyle hareket kabiliyeti azalan terör örgütü DEAŞ'ın, büyük zarar gördüğü kaydedildi.