X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER 11 şehit verdiğimiz olayın faili yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

11 şehit verdiğimiz olayın faili yakalandı

  • Giriş Tarihi: 13.2.2017 14:04 Güncelleme Tarihi: 13.2.2017 14:05
11 şehit verdiğimiz olayın faili yakalandı
11 şehit verdiğimiz olayın faili yakalandı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne terör örgütü PKK mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda kullanılan kamyonu temin eden zanlı yakalandı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Cizre İlçesinde 26 Ağustos 2016 günü terör örgütü PKK tarafından Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bombalı araçla yapılan saldırıda kullanılan kamyonu temin eden ve firari durumda olan teröristin, gerçekleştirilen operasyonla yakalandığı belirtildi.

Teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne 26 Ağustos'ta PKK'lı teröristlerce bomba yüklü kamyonla yapılan saldırıda 11 polis şehit olmuş, 78 kişi de yaralanmıştı.