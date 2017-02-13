16 Nisan 15 Temmuz'a yanıt olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Referandum, aynı zamanda 15 Temmuz’un da bir cevabı olacak. Milletim ‘Evet’ diyerek Kandil’e ve onunla hareket edenlere gereken cevabı verecektir. ‘Hayır’ diyenlerin konumu 15 Temmuz’un yanında yer almaktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Benim milletim 16 Nisan'da inanıyorum ki 'Evet' demek suretiyle gereken cevabı verecektir. Çünkü 16 Nisan aynı zamanda 15 Temmuz'un bir cevabı olacaktır. 'Hayır' diyenlerin konumu aslında 15 Temmuz'un yanında yer almaktır. Bunu kimse sağa sola çekmesin" dedi.

Cumhurbaşkanı, Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'ı kapsayan ve 3 gün sürecek resmi ziyaret öncesinde Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde dün basın toplantısı düzenledi. Ziyaret edeceği ülkelerle ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra, bölgesel meselelerin ele alınacağını belirten Erdoğan, bölgesel ve küresel ölçekte yeni bir dönemin kapılarının aralandığı bir süreçte gerçekleşen bu seyahatin hayırlara vesile olmasını diledi. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Erdoğan şunları söyledi:



'EL BAB ARTIK AN MESELESİ'

Fırat Kalkanı Operasyonu: Şu anda El Bab, gerek bizim tarafımızdan, gerekse Özgür Suriye Ordusu tarafından dört bir yandan kuşatılmış vaziyette ve güçlerimiz ÖSO'yla birlikte merkeze inmiş durumda. En önemli nokta olan hastane kısmı, zaten birkaç gün önce tamamen alınmıştı. O hâkim noktayı bizler ele geçirdikten sonra süreç çok daha hızla lehte gelişmeye başladı. Artık DEAŞ güçleri tamamıyla El Bab'ı terk etme sürecine girdi. Öyle zannediyorum ki artık bundan sonrası an meselesidir.Biz de arkadaşlarımızdan bu bilgileri gerek arazide gerekse buradan yapılan takipten alıyoruz. Planlanan istikamette gelişmeler devam ediyor.



NİHAİ HEDEF DEAŞ'IN TEMİZLENMESİ

Nihai hedef El Bab değil: Guterres'le (BM Genel Sekreteri) dün yaptığımız toplantıda, başından itibaren beri teklif ettiğim 3 başlık var. Bir, eğitdonat, iki, uçuşa yasak bölge, üç, terörden arındırılmış güvenli bölge. Sayın Guterres'le bu başlıklar noktasında mutabıkız. El Bab'dan sonra durmak, böyle bir şey yok. Bir defa El Bab nihai hedefimiz değildir. Nihai hedefimiz DEAŞ'tan bu bölgenin temizlenmesidir. Kaldı ki 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik. Fakat DEAŞ'ın asıl merkezi El Bab değil, Rakka. Rakka temizlendiği andan itibaren bu bölge terörden arındırılmış hale gelecek.



ÖSO'NUNPERFORMANSI İNKâR EDİLEMEZ

Uçuşa yasak bölge konusu: Siz burayı yapıyorsunuz ama uçuşa yasak bölge olarak ilan etmediğiniz sürece orada güvenlik olamayacaktır. Orada uçuşa yasak bölge olarak ilan edin. (-ki Amerika'yla da Rusya'yla da bunları paylaştık) Güvenlik olacağı gibi bir de kendi içinde onlar bir milli ordusunu da oluşturmak suretiyle kendini güvende hissedecektir.

En önemlisi bir eğit-donat olayıdır. Eğit-donatı da başından beri biz yürütüyoruz. ÖSO bu eğitdonat kapsamında yetiştirilmiş bir ordudur. Son yürütülen operasyonda orada çok şehit vermişlerdir. Bu mücadelede ortaya koydukları performans inkâr edilemez.

Referandum anketleri: Şu anda tabii sağlıklı bir anket döneminde değiliz. Şu anda halkımızın henüz cumhurbaşkanlığı sistemini tam olarak anlama konumuna geldiğine ihtimal vermiyorum. Çünkü bunu halkımıza mal etmemiz lazım. İyice anlatmamız lazım. Ben bu konuda halkımızın hassasiyetine inanıyorum. Mersin ve Aksaray'da şunu gördüm. Şu anda araziye inilmemesine rağmen halkın birçoğu 'Evet' diyor. Halkımız mevcut sıkıntıların neler olduğunu, işin ucunun nereye vardığını gayet iyi biliyor.



BÖLÜCÜ ÖRGÜT 'HAYIR' DİYOR

Benim milletim gereken cevabı verecektir: Şimdi bölücü terör örgütü ne diyor? 'Hayır' diyor. 'Kişi sevdikleriyle beraber haşrolunacaktır.' Dolayısıyla şu anda Kandil'de beraber hareket edenler, onların uzantılarıyla beraber hareket edenler 'Hayır' diyor. Benim milletim, o Kandil'dekilerle beraber, benim 248 şehidimi şehadete gönderenlerle beraber, 2 bin 193 vatandaşımızı gazi yapan ve devletimin uçaklarıyla, helikopterleriyle, tanklarıyla, silahlarıyla öldürelenlerle beraber hareket etmeyecektir.

16 Nisan'da inanıyorum ki 'Evet' demek suretiyle onlara gereken cevabı verecektir. Çünkü 16 Nisan aynı zamanda 15 Temmuz'un bir cevabı olacaktır. 'Hayır' diyenlerin konumu 15 Temmuz'un yanında yer almaktır. Bunu kimse sağa sola çekmesin.



'Sırada Menbiç ve Rakka var'

Rusya'nın Türk birliğini vurması: "Gerek genelkurmay başkanlarının, gerekse bizim karşılıklı yaptığımız açıklamalar bu işin gerçek boyutudur. Bunun dışındaki açıklamalar itibar edilecek açıklamalar değildir. Bizim burada Terörden arındırılmış güvenli bir bölge için çalışma yapıyoruz. Bu çalışmanın en doğu ayağında Cerablus var. En batı ayağında El Rai var. Dabık halloldu. El Bab hallolmak üzere. Bundan sonraki süreçte doğuya yönelik Menbiç ve Rakka olayı vardır.

Hedef burada 4-5 bin kilometrekarelik güvenli bölgedir. Burada kalmak gibi bir hedefimiz yok. Nasıl Cerablus temizlendi ve kendi halkı yerleşti. El Rai temizlendi, kendi halkı yerleşti. El Bab, oradan DEAŞ gittiği zaman bitti demek değil. Oraya da gelecek El Bab'lı yerleşecek. Fakat bakın, Menbiç'in aslında yüzde 90'ı Arap'tır ama şu anda oraya kendi halkı yerleşememiştir. Niye? PYD, YPG orayı işgal etmiş vaziyette. Bize verilen söz orayı onların boşaltacağıdır, daha boşaltmadılar.

İşte şimdi DEAŞ'ı, YPG'yi ve PYD'yi buralardan boşalttıktan sonra, Rakka'dan da DEAŞ'ı temizlediğimiz anda, oraya kendi halkı yerleşecek. Daha sonra kendi ordusuyla da buraları koruma altına aldıktan sonra zaten bizim orada kalmamız çok ama çok lüks olur.