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Suudi 'a gitti

AA
  • Giriş Tarihi: 13.2.2017 19:25 Güncelleme Tarihi: 13.2.2017 20:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn'deki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile saat 19.00'da Suudi 'ın başkenti 'a gitti. 'ı Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz karşıladı.

'ı, Bahreyn Uluslararası Havalimanı'ndan Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ile Türkiye'nin Manama Büyükelçisi Hatun Demirer ve büyükelçilik mensupları uğurladı. Bahreyn Kralı Al Halife, Erdoğan'a uçağa kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan da Suudi 'a geçti.

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