DBP'li Görümlü Belde Belediye Başkanı tutuklandı

ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'ne bağlı Görümlü Beldesi Belediye Başkanı DBP'li Abdulğafur Rüzgar, terör soruşturması kapsamından tutuklanırken, Belediye Meclis üyesi Süheyle Bingü ile Görümlü Belediyesi eski Başkanı Sinan Uysal adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK silahlı terör örgütü suçlarından Başsavcılıkça yürütülen soruşturmalar kapsamında, 10 Şubat'ta gözaltına alınan Görümlü Belediye Başkanı Abdulğafur Rüzgar'ın, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, yine aynı tarihte gözaltına alınan Görümlü Belediye Meclis üyesi Süheyle Bingü ve eski Belediye Başkanı Sinan Uysal'ın ise, 'Silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından' çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi'nce adli kontrol kararı uygulanması ile serbest bırakıldığı da belirtildi.