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'li Görümlü Belde Belediye Başkanı tutuklandı

DHA
  • Giriş Tarihi: 13.2.2017 14:42 Güncelleme Tarihi: 13.2.2017 14:43
DBP'li Görümlü Belde Belediye Başkanı tutuklandı
DBP'li Görümlü Belde Belediye Başkanı tutuklandı

ŞIRNAK'ın Silopi İlçesi'ne bağlı Görümlü Beldesi Belediye Başkanı 'li , terör soruşturması kapsamından tutuklanırken, Belediye Meclis üyesi Süheyle Bingü ile Görümlü Belediyesi eski Başkanı Sinan Uysal adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK silahlı terör örgütü suçlarından Başsavcılıkça yürütülen soruşturmalar kapsamında, 10 Şubat'ta gözaltına alınan Görümlü Belediye Başkanı 'ın, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesi'nce tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, yine aynı tarihte gözaltına alınan Görümlü Belediye Meclis üyesi Süheyle Bingü ve eski Belediye Başkanı Sinan Uysal'ın ise, 'Silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından' çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi'nce adli kontrol kararı uygulanması ile serbest bırakıldığı da belirtildi.