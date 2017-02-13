El Bab’da sona doğru

El Bab’a batıdan giren muhalifler ilçe merkezine birkaç yüz metre uzaklıkta. Kuzeyde Çiftlikler bölgesini alan ÖSO, güneyde Rakka- Halep bağlantısını ele geçirdi, 42 terörist öldürüldü

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik devam eden El Bab operasyonunda kritik sürece girildi. Kenti üç yönden kuşatan muhalifler çatışmaların dünkü bölümünde El Bab'ın batı kesimlerinden merkeze ilerlemeye devam etti. Akil Dağı tepesi, Hastaneler bölgesi, Gençlik konutları ve El Bab Silolarını ele geçiren muhalifler, kent merkezinin kuzeyinde çiftlikler bölgesini, güneyde ise Tadif Kavşağı'nı ele geçirdi. El Bab böylece güneyden de kuşatılmış oldu. ÖSO burada El Bab'ın Rakka, Halep ve Deyr Ez Zor bağlantısını sağlayan M4 yolunu da denetime almayı başardı. El Bab'ın savunma hatlarını oluşturan kuzeydeki Kabasin ve doğudaki Bza'a köyleri de tamamen kuşatma altına alındı. Bza'a köyünün doğusunu tümden ele geçiren muhalif güçler, batısında ilerlemeyi sürdürüyor.



42 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Üç yandan kuşatılan ilçenin kuzeyinden düzenlenen saldırılarda ise çiftlikler bölgesi ele geçirildi. Muhalifler dün kuzey girişinden de fotoğraflar yayımladı. TSK ise yaptığı açıklamada El Bab bölgesinde DEAŞ'a ait 207 hedefin karadan ve havadan ateş altına alındığını, örgütün kullandığı tünellerin imha edildiğini ve 42 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.