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Erdoğan'dan tebrik telefonu

İHA
  • Giriş Tarihi: 13.2.2017 23:46
Erdoğan'dan tebrik telefonu
Erdoğan'dan tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya’nın yeni Cumhurbaşkanı Steinmeier'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'nın 12. cumhurbaşkanı seçilen Walter Steinmeier'i telefonla arayarak tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaşmasının ardından Almanya'nın yeni Cumhurbaşkanı Steinmeier ile bir telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Steinmeier'i Almanya'nın 12. cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı tebrik ederek, kendisine başarı dileklerini ilettiği belirtildi.