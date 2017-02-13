Farklı adreslerde ikamet eden üniversite öğrencileri referandumda nasıl oy kullanacak?

18 yaşını doldurmuş milyonlarca öğrenci ailelerinden uzakta ve farklı şehirlerde. Peki 16 Nisan’da Cumhurbaşkanlığı Sistemi’nin getiren anayasa değişikliği referandumunda oy kullanmak için bu öğrencilerin ne yapmaları gerekiyor? Yurtta okuyan öğrenci ile kirada oturan veya bir yakının yanında kalan öğrenci hangi işlemleri yaparak oy kullanma sandığını değiştirebilecek?

YSK Başkanı Güven, genelgelerinin hepsinin hazır olduğunu, seçim takviminin 16 Şubat Perşembe gününden önce yayımlanacağını belirtti. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) CHP'li üyesi Mehmet Hadimi Yakupoğlu da referandum için seçim takviminin 16 Şubat'ta başlayacağını söyledi. Kurulun bugün saat 15.00'te toplanarak referandum için 60 günlük seçim takvimini yayınlanmasını karara bağlayacağını belirten Yakupoğlu, 18 yaşını dolduran ve ailesinden uzakta yaşayan öğrencilerin oy kullanabilmesi için adres değişikliğini nasıl yapacaklarına ilişkin Hürriyet'in sorularını yanıtladı:

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KİRADA YA DA YAKININ YANINDA KALANLAR

Öğrenci, kiralık bir evde kalıyorsa, kira sözleşmesi veya elektrik, su, telefon gibi abonelik faturasıyla birlikte ilçe nüfus müdürlüğüne başvuracak. Öğrenci belgesine gerek yok, hemen başvurmak mümkün. Bir akrabasının, yakının yanında kalıyorsa, o evin sahibiyle birlikte yine ilçe nüfus müdürlüğüne gidecek. Evin sahibi, 'bu benim yeğenimdir, kardeşimdir' deyip beyanname verecek. Burada da öğrenci belgesine gerek yok, İlçe nüfustan aldığı belgesini, ilçe seçim kuruluna götürerek adres değişikliğini yapabilecek. Bu iki grup bugün itibariyle değişiklik başvurusunda bulunabilir. Ancak 16-18 Şubat tarihleri arasında Yüksek Seçim Kurulu, MERNİS'ten seçmen listelerini çekmeye başladığı için değişiklik yapılamaz. Dolayısıyla bu grup adres değişikliğini 18-26 Şubat tarihleri arasında da yaptırabilir.

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Öğrenci yurtta kalıyorsa onların alacağı belgeler farklı olacak. Yurt müdürlüklerinden ve okudukları okulun öğrenci işlerinden alacakları iki belgeyle yurtlarının bulunduğu yerdeki ilçe nüfus müdürlüğüne başvuracaklar. Bu belgeyi de ilçe seçim kuruluna götürüp verecekler. Bu işlem sadece 18-26 Şubat tarihleri arasında yapılabilecek.

YURT DIŞINDAKİLER NASIL OY KULLANACAK?

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da referandumda oy kullanabilmek için adres değişikliğini kendilerine en yakın konsolosluğa giderek yaptırabilecekler, onlar için de adres değişikliği yaptırabilme süresi 26 Şubat'ta sona erecek.

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