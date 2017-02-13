FETÖ elebaşı Gülen'in yeğenleri Trabzon'da tutuklandı!

Trabzon merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in 2 yeğeninin de aralarında bulunduğu 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşma kapsamında Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğenleri A.G. ve R.G. ile diğer şüpheliler K.G, M.A, İ.H.Ş, M.Ç, Z.T, S.D. ile İ.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

İŞTE TMSF'NİN EL KOYDUĞU FETÖ ŞİRKETLERİ

Trabzon Adliyesine sevk edilen zanlılardan Gülen'in yeğenleri A.G. ve R.G. ile K.G, M.A, İ.H.Ş, M.Ç, Z.T çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. S.D. ve İ.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan zanlılar, Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir süre önce Trabzon, İstanbul, Adana, Kocaeli, Erzurum, Giresun ve Samsun'da FETÖ'ye yönelik daha önce belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. 7 kişinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.