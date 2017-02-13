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elebaşı 'in yeğenleri 'da tutuklandı!

AA
  • Giriş Tarihi: 13.2.2017 19:03 Güncelleme Tarihi: 13.2.2017 20:13
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğenleri Trabzon'da tutuklandı!
FETÖ elebaşı Gülen'in yeğenleri Trabzon'da tutuklandı!

merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik operasyonda gözaltına alınan, örgütün elebaşı Fetullah 'in 2 yeğeninin de aralarında bulunduğu 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşma kapsamında Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden elebaşı Fethullah 'in yeğenleri A.G. ve R.G. ile diğer şüpheliler K.G, M.A, İ.H.Ş, M.Ç, Z.T, S.D. ile İ.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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Trabzon Adliyesine sevk edilen zanlılardan Gülen'in yeğenleri A.G. ve R.G. ile K.G, M.A, İ.H.Ş, M.Ç, Z.T çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. S.D. ve İ.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan zanlılar, Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir süre önce Trabzon, İstanbul, Adana, Kocaeli, Erzurum, Giresun ve Samsun'da FETÖ'ye yönelik daha önce belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş 16 şüpheli gözaltına alınmıştı. 7 kişinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.