Hainler ‘hayır’ için birleşti

Terör örgütü PKK, yanına aldığı 9 taşeron terör örgütüyle anayasa referandumu için “Hayır” çağrısı yaptı. Ortak bildiride “eylem” mesajı verildi

Türkiye'yi hedef alan terör örgütleriyle bölücü çevreler "Hayır"da buluşmaya devam ediyor. CHP, HDP'nin siyasi alanda yürüttüğü "Hayır" çağrısına terör örgütlerinden de ses geldi. Bir yıl önce PKK'nın çağrısı üzerine Suriye'nin Lazkiye kentinde bir araya gelerek başta Batı bölgeleri ve Karadeniz bölgesi olmak üzere Türkiye'de yapacakları eylemleri, "Birleşik cephe" olarak adlandırmaya karar veren 9 terör örgütü de ortak açıklama yaparak "hayır" için eylem çağrısı yaptı.



"MİLİTANLARA EYLEM ÇAĞRISI"

Terör örgütlerinin ortak açıklamasında, "Sistemi, bütün kökleriyle yıkma hedefi olan Halkların Birleşik Devrim Hareketimiz, referandum sürecine 'Hayır' demeyi, devrim stratejisine bağlı olarak ele almaktadır" denildi.



PKK VE ESAD KURDU

Terör örgütü PKK ve Suriye istihbaratı tarafından oluşturulan yeni terör yapılanması içinde TKP/ML, MLKP, Devrimci Komünistler Partisi (DKP), TKEP/Leninist, Maoist Komünist Parti (MKP), TİKB, Devrimci Karargâh, THKP-C/MLSPB gibi taşeron örgütler bulunuyor. Birleşik terör yapılanmasının merkezi ise Esad'ın memleketi Lazkiye'de bulunuyor.