İrfan Değirmenci neden kovuldu?

Doğan Grubunun İrfan Değirmenci'yi 'HAYIR' dediği için kovduğuna yönelik açıklaması ateşlenmek istenen fitil tutuşturmaya yetmedi. Melih Altınok bugünkü yazısında demokratik yollar yerine kaçak güreşmeye çalışan cephenin elinde patlayan algı operasyonuna yer verdi. İşte Altınok'un yazısından öne çıkanlar:

Doğan grubu dün, Kanal D'de sabah programı yapan İrfan Değirmenci'yi ve Posta yazarı Hakan Çelenk'i kovduğunu açıkladı.

Meslektaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Ne var ki ortada epeyce garip bir durum var.

Zira gazetecilerin işten çıkartılmasına gerekçe olarak "Doğan yayın ilkeleri" gösterildi. Söz konusu kişilerin referandumda "hayır" oyu vereceklerini açıkladıkları için tarafsızlıklarını yitirdikleri ve kovuldukları ilan edildi. (...)

Aklı başında herkes biliyor ki Değirmenci de Çelenk de tarafsızlıklarını yitirdikleri için kovulmadılar!

Reyting ya da yeterince "kârlı" olamadıkları gibi nedenler yüzünden zaten gönderileceklerdi.

Çelenk'i pek takip edemedim.

Ama örneğin, geçen yıl ATV'de Kahvaltı Haberleri'ni sunarken rakibim olan Değirmenci'nin reytinglerinin kötü gittiğini biliyordum. Kanal D'deki sabah programını ilk yüz program listesinde nerdeyse hiç göremiyorduk.

Hatta geçen yıl medya kulislerinde programına son verileceği ciddi ciddi konuşuluyordu. Medyanın içinde olanlar hatırlayacaklardır, Değirmenci'nin yerine gelecek isimler bile zikredilmeye başlanmıştı.

Ve bu iki gazeteci en uygun zaman gelince de Aydın Doğan'ın vermek istediği mesaja meze yapıldılar.

Peki mesaj ne? Herkes bunu tartışıyor.

Ağırlıklı görüş, referandum öncesi -"hayırcı" basın baskı altında- kampanyasının startının verildiği yönünde.

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AYDIN DOĞAN NE YAPIYOR?