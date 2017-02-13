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İzmir'de u: 35 şüpheli gözaltına alındı

  • Giriş Tarihi: 13.2.2017 09:31 Güncelleme Tarihi: 13.2.2017 09:33
İzmir'de terör operasyonu: 35 şüpheli gözaltına alındı
İzmir'de terör operasyonu: 35 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de örgütü /KCK'ya yönelik da 35 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü le Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, özel harekat ve çevik kuvvet polislerinin desteğiyle merkez ilçeler ile Menemen, Menderes, Bayındır ve Urla ilçelerinde 50 adrese eş zamanlı düzenledi.

Operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi. Belirlenen adreslerde özel hareket polisleri uzun namlulu silahlarla önlem alırken açılmayan kapılar da "koçbaşı" ile kırıldı.

Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu 35 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların terör örgütü 'nın propagandasını yaptıkları, sosyal medya aracılığıyla terör örgütüne yönelik operasyonları küçük düşürücü paylaşımlarda bulundukları, devlet büyüklerine hakaret ettikleri, örgüte eleman kazandırdıkları ve örgütün şehir yapılanması KCK adına faaliyet yürüttükleri iddia edildi.

Bazı şüphelilerin ise geçen yıl Doğu ve Güneydoğu illerinde terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlara karşı "Barış Bloku" adı altında 31 Ocak 2016'da düzenlenen etkinlikte terör örgütünün propogandasını yaptıkları, 6 Mart 2016'da da Bornova'da "kadın hakları" adı altında gerçekleştirilen izinsiz gösteride terör örgütü adına faaliyet gösterdikleri öne sürüldü.