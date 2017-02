Kozmik kumpas 15 Temmuz’un ilk aşaması...

Kozmik oda kumpasında, Ankara’da Özel Kuvvetler mensuplarınca takip edilen Albay Baki Kaya: Kozmik oda kumpası, 15 Temmuz’a giden yolun ön aşaması. 2009’dan beri de bana bilgi sızdırma iddiasını soran kimse çıkmadı

Baki Kaya, kendisini izleyenlerin yakalandığı yerde, 8 yıl sonra SABAH'a konuştu, kumpasın iç yüzünü anlattı.



SABAH, FETÖ'nün en büyük kumpaslarından biri olan kozmik oda soruşturmasının, resmi belgelerde adı "Mukavemet Teşkilatı" olarak geçen Seferberlik Tetkik Kurulu'na yönelik bir 'gayri milli' operasyon olduğunu, belgelere ve birinci derecede tanık anlatımlarına dayanarak gözler önüne seriyor. SABAH, kozmik oda kumpasının mağduru olan ve bugüne kadar hiç konuşmayan gizemli albayı da Ankara'da buldu. 2009'da dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a suikast iddiasıyla başlatılan ve FETÖ'nün devletin yatak odasına girmesiyle sonuçlanan soruşturmada izlenen albayın adı Baki Kaya. Kaya, "Çok basit ve iyi tasarlanmamış bir operasyon. Ama tutmadı. Ben takip edildiğimden emin olduğumu söylemeseydim her şey farklı olabilirdi" diyor. Ankara Çukurambar'da kendisini takip eden Özel Kuvvetler personelinin yakalandığı yere SABAH Özel İstihbarat ekibi ile birlikte 8 yıl sonra gelen Baki Kaya, kumpasın bilinmeyenlerine dair de ilk kez konuştu:

Kozmik oda kumpasının başlangıç noktasında izlenen bir personelsiniz. Yakalanan kişilerin amacı neydi?

Beni izleyen personel Hüdaverdi Pastanesi önünde yakalandığında ben hastanedeydim. Bu olayın benimle ilişkili olduğuna dair bilgim ise 20 gün sonra oldu. Daha sonra savcı Mustafa Bilgili ifademi almak üzere evime geldi.

Mustafa Bilgili şu anda FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu biliyorsunuz.

Evet. Bu konuyla ilgili bilgime başvurdu. Savcıya dedim ki; "Basında yer alan ifadelerinden anladığım kadarıyla bu şahıslar beni takip ediyorlarmış." Ama savcı buna pek inanıyor gözükmedi. "Onlar teknik kayıtlardan sizin nerelere gidip geldiğinizi kolaylıkla çıkarabilirler, ben formalite icabı sizin ifadenizi alıyorum dosyayı tekemmül ettirmek için" dedi. 2 yıl sonra Yargıtay Üyesi Sadık Bayındır'ın sorduğu soruları gördüğümde ben bu arkadaşların beni takip ettiğinden yüzde yüz emin oldum. Çünkü 4-5 farklı mekân ve zamanda bulunduğuma dair ifadelerinde kanıtlar vardı.

Amaçları neydi?

O dönemde Genelkurmay 2 açıklama yayımladı. İlk açıklamada bu yakalanan arkadaşların bilgi sızdırdığı yolunda ihbar olan üst düzey bir askeri yetkiliyi izledikleri ifade ediliyordu. O benmişim güya. Bir hafta sonra benim bir bilgi sızdırmadığımın anlaşıldığını ifade eden ikinci bir açıklama yaptılar.

Peki, 2009'dan bu yana bilgi sızdırdığınıza dair hakkınızda herhangi bir işlem yapıldı mı?

Değil bir işlem, bir soru dahi sorulmadı. Kendi isteğimle 2010'da emekli oldum.

Kozmik odaya girilmesi FETÖ'nün bir kumpası mıdır?

Gerek HSYK'nın 4 ayrı kararında, gerekse de FETÖ soruşturmaları kapsamında muhakkak onlar tarafından yapılmıştır, öyle anlaşılıyor. Tabii bunu yargı aydınlatacak.

Özel Kuvvetler Komutanlığı içinde birçok birim var. Neden Seferberlik Tetkik Kurulu takip etti sizi?

Özel Kuvvetler'in operasyonel birlikleri var. Seferberlik Tetkik Kurulu daha çok sivile dönük teşkilatlanmış bir birimdi. Savaş koşullarında, ülke işgali durumunda sivil bir direniş örgütlemesi beklenen bir birimdir. Çalışanlar da genellikle sivil çalışırlar. Dolayısıyla onların böyle bir görevi yapması daha uygun görülmüştür.

Kozmik odaya girilmesinin vahameti nedir? FETÖ buraya girdikten sonra buradaki taşınabilir bellek kayboldu. Bilirkişiye verilmiş, bilirkişinin de Amerika'ya kaçtığı değerlendiriliyor ve bu kişi aranıyor.

Psikolojik harekât yapmayan bir ordu olur mu? Bizim ordumuzun 2008'den beri psikolojik harekât birimi yok. Bunun gibi Seferberlik Tetkik Kurulu da aynı çerçevede ortadan kaldırılmıştır. Bu, o zamandan beri uygulanan uluslararası bir projedir. Sonu 15 Temmuz'a gelen sürecin ön merhaleleridir.



"EVİM, O SOKAKTA OLDUĞU İÇİN HEDEF SEÇTİLER"

Sizi takip ederken yakalanan Erkan Yılmaz Büyükköprü arkadan kelepçeleniyor ama Feza Apartmanı yazan küçük bir not kâğıdını yuttuğu söyleniyor. Arkadan kelepçelenen adam nasıl kâğıt yutabilir?

Çok basit ve iyi tasarlanmamış bir operasyon. Birtakım kurgular yapılmış, ama tutmadı. Zaten savcılar da o hadiseye inanmadılar. Ben takip edildiğimden emin olduğumu söylemeseydim her şey farklı olabilirdi.

Sizin seçilmenizin sebebi ne olabilir?

Benim seçilmemin sebebi Bülent Arınç ile aynı sokakta oturmamız. Arınç üzerinden "Biz böyle bir senaryo yazarsak oradan buraya geçeriz" diye plan yapılmış. Ben kullanıldığını düşünüyorum bu tesadüfün.

Ama sizi hedef seçmeleri için bir gerekçeleri olması lazım.

Terfi sırası gelmiş her albay için her sene mutat olarak yüzlerce asılsız ihbar yağar. Kendilerine rakip olarak gördükleri kişilere iftira atarlar ve onların terfi etmemelerini sağlarlar. Ben de emekli olduğum sene birinci sırada olduğum için bu yüzden hedef olmuş olmalıyım. Onlar çok uyguladılar bunu, birçok iyi arkadaşın ayağı kaydı hatta hapis yattı.

Darbe gecesi Genelkurmay'da etkinliği ne düzeydeydi FETÖ'nün?

Silme onlardandı diyemem. Ben FETÖ'cü olmadığından emin olduğum 2 kişiyi söyledim. Biri İstihbarata Karşı Koyma Daire Başkanı Atilla Gökesaoğlu'ydu. Hatta kendisi darbecilere direnmiştir, tutuklanmıştır, dayak yemiştir. Biri de o sırada izinli olan Mehmet Büker. Merkez Daire Başkanı'ydı. Onun dışındaki kişiler zaten şu anda tutuklu.



DİŞLİ, FETÖ'DEN DİYE BİLİNİYORDU

15 Temmuz'da rol aldığı için tutuklanan Mehmet Dişli'yi tanıyor musunuz? Onunla ilgili tespitiniz ne?

Mehmet Dişli eskiden beri benim tanıdığım bir arkadaşımdır. Çok çalışkandı. Çok hırslıydı. Onlarla da yakınlığı var mıydı. Olabilir. Ben bunu tabii tam olarak doğrulayabilecek durumda değilim. Ama öyle biliniyordu.



YARIN: TEZGÂHIN PERDE ARKASI