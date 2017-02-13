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merkezli operasyonunda 14 gözaltı

  • Giriş Tarihi: 13.2.2017 13:48 Güncelleme Tarihi: 13.2.2017 13:49
Kütahya merkezli FETÖ operasyonunda 14 gözaltı
Kütahya merkezli FETÖ operasyonunda 14 gözaltı

merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen 8'i kadın 14 öğretmen gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kütahya, Manisa ve Ordu'da belirlenen 22 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, evlerde arama yapılırken, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen ve daha önce meslekten ihraç edilen 8'i kadın 14 öğretmen gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 8 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğüne getirildi.