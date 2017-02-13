Kütahya merkezli FETÖ operasyonunda 14 gözaltı

Kütahya merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, daha önce meslekten ihraç edilen 8'i kadın 14 öğretmen gözaltına alındı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Kütahya, Manisa ve Ordu'da belirlenen 22 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, evlerde arama yapılırken, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları belirlenen ve daha önce meslekten ihraç edilen 8'i kadın 14 öğretmen gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 8 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından Kütahya Emniyet Müdürlüğüne getirildi.