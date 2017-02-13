Mardin'de terör operasyonu: 46 gözaltı!

Mardin'in Nusaybin, Ömerli ve Artuklu ilçelerinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 46 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 11 ve 12 Şubat'ta, Nusaybin'in Büyükkardeş, Küçükkardeş, Akarsu, Yavruköy, İladım ve Kuruköy , Ömerli'nin Sulakdere, Aytepe ile Artuklu'nun Yardere ve Ahmetli mahallelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Sezer Aydemir" operasyonu düzenlendi.

Operasyonda uzun namlulu silah, roketatar ile 200 kilogram amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, salça teneke içerisinde tuzaklanmış patlayıcı düzeneklerinin ele geçirilirken, patlayıcılar kontrollü şekilde imha edildi.

Terör mensuplarına yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkartılan 42 adreste yapılan aramada, aralarında Kuruköy muhtarının bulunduğu 46 kişi yakalandı.