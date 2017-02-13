Mersin'de terör operasyonu

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 60 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 60 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent merkezindeki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, terör örgütü propagandası yapmak, terör örgütünün sözde kent ve mahalle komisyonlarında faaliyet göstermek, örgüt adına korsan gösteri ve eylemleri organize etmek iddialarıyla haklarında gözaltı kararı verilen 60 kişi yakalandı.

Toros Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.