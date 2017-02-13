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'de yasa dışı operasyonunda 11 gözaltı

  • Giriş Tarihi: 13.2.2017 11:01 Güncelleme Tarihi: 13.2.2017 11:02
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 11 gözaltı
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 11 gözaltı

'in merkez Akdeniz ilçesinde yasa dışı operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Güneş, Siteler, Hal, Gündoğdu ve Şevket Sümer mahallelerinde yasa dışı oynatıldığı ihbarını aldı.

Ekipler, çok sayıda iş yerine düzenledikleri operasyonda, M.B, S.B, V.Y, D.Y, Z.Y, K.A, Ö.D, M.E, K.T, R.G ve O.H'yi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 1 tüfek, 21 fişek, 2 taşınabilir bellek, 16 bilgisayar, 7 yazıcı, 673 maç bülteni, 58 oynanmış maç kuponu, 749 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.