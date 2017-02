'MHP tabanı kesinlikle evet diyecek'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, anayasa ve sistem değişikliği referandumuna ‘hayır’ diyenlerin ‘MHP ikiye bölündü’ goygoyuna böyle cevap verdi. Yalçın “Millet için, devlet için, cumhuriyet için, Türklüğün bekası için evet” dedi

Cumartesi günü Yüksek Seçim Kurulu'nundan yapılan açıklama ile Türkiye'nin 16 Nisan'da referanduma gideceği kesinleşti. Bu kararın alınmasında kilidi açan parti hiç şüphesiz MHP oldu. MHP yönetiminin bu kararı almasının ardından içeriden ve dışarıdan çeşitli saldırılar başladı. MHP tabanında kafa karıştırmaya yönelik bu saldırılar referandum sonucunu etkileyebilir mi? MHP'de parti içi muhalefet ne kadar güçlü? MHP hakkında merak edilen tüm soruları Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın'a yönelttik.







-Referandum konusunda ortada bir kafa karışıklığı ve bilgi kirliliği var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Eleştirilerin kimi maksatlı kimi bilgisizce… Hayırcı zümrenin başını CHP çekiyor. CHP'nin sıkıntısı şu: Ana muhalefet partisinin Türkiye'de %25-26 civarında oyu var. Merkez sağın ve milliyetçi-muhafazakâr kesimin oyları %75 civarında. Bu rakamlar gösteriyor ki yeni sistem referandumda onaylanır ve 2019'dan itibaren cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemi hayata geçerse CHP'nin aday gösterdiği bir ismin cumhurbaşkanı seçilme şansı hemen hemen hiç olmayacak. Zaten öteden beri halkın değerleriyle kavga etmekten geniş bir seçmen tabanına ulaşma imkânını kaybetmiş olan CHP, millet tarafından sonsuza kadar cezalandırılmış olacak. Bunu bildikleri için feveran ediyorlar. CHP Lideri Sayın Kılıçdaroğlu, bunun içindir ki yeni yönetim modeli referandumda kabul edilirse Türkiye için felaket olur diyor. Oysa yeni model hayata geçirse asıl felaketi CHP yaşayacak.

-Referandum sürecinde MHP meydanlarda aktif olacak mı?

Elbette. MHP savunduğu fikirlerin ve ilkelerinin arkasında duracaktır. Evet diyeceğimizi ilan ettiğimize göre gidip meydanlarda aynı tutumu sürdüreceğiz. Şu anda da Konya'da referandum çalışmaları hakkında planlamalar yapıyoruz.



ÜLKE İÇİN YEMİNİMİZ VAR

-MHP nasıl bir propaganda süreci yürütecek?

Bazı illerde mitingler, açık hava ve salon toplantıları düzenleyeceğiz. Esnafı ve evleri gezeceğiz. Aziz milletimize neden evet dediğimizi ve niçin evet denmesinin iyi olacağını anlatacağız.

Sloganımız, "Bu ülke için vazgeçilmez bir yeminimiz vardır. Onun için Evet." olacak. Ayrıca "Millet için, devlet için, Cumhuriyet için, Türklüğün bekası için evet." diyeceğiz.

-Türkiye'deki terör örgütlerinin 'Hayır' cephesinde buluşması hakkında ne düşünüyorsunuz?

Hayır cephesinde saf tutanlar örgütler sıra sıra dizildi. Bir şer cephesi oluştu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde hızlı bir yürütme süreci hayata geçmiş olacak ve terör örgütlerinin başı daha hızlı ezilecek. Bürokratik engellemelerden, hukuki açıklardan yararlanma ve siyasi gediklere sığınma imkânları ortadan kalkacak.



CHP'NİN İÇİNE HDP KAÇMIŞ

-CHP, 'Hayır' cephesinde yer alan terör örgütleriyle birlikte anılmaktan rahatsız. Bizi terör örgütleri ile aynı safta göstermeyin diyorlar. Bu konuda CHP'ye bir tavsiyeniz var mı?

CHP'ye bu konuda yıllardır tavsiyede bulunuyoruz ama tutmuyorlar ki. Alışmış kudurmuştan beter. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin dediği gibi, CHP'nin içine HDP kaçmış. Sözde demokrasi, barış ve insan hakları gibi kavramları kullanarak terör örgütünün siyasi temsilcisine yardım ve yataklık yapıyorlar. Devlet kurumlarından insanların kararnamelerle hukuksuz bir şekilde atıldığını öne sürerek zımnen FETÖ'ye, PKK'ya DHKP/C'ye destek veriyorlar. Sayın Başbakan'ın da dediği gibi, Allah bu CHP'yi ıslah etsin. Lakin bunların iflah ve ıslah olması biraz zor görünüyor.

Her şeye rağmen ana muhalefet partisine tavsiyemiz, halkın sesine kulak vermesi, milletimizin değerleriyle kavga etmekten vazgeçmesi. Terör örgütü PKK'nın siyasi temsilcisiyle flört etmekten kaçınması…



-CHP yönetimi neden 'Hayır' dediğini seçmene anlatmak yerine MHP'nin siyasi tercihi üzerinden propaganda süreci yürütüyor. Bu konu hakkında ne söylemek istersiniz?

Şimdi MHP'ye saldırma modası var. CHP de bu modaya uyuyor. Çünkü MHP, siyasetin dominant partisi… MHP üzerinden muhalefet ses getiriyor. Bazı vasıfsız ve çapsız köşe yazarlarının şöhret kazanmak için MHP'ye saldırarak kamuoyunda işitilir, görülür olmaya çalışması gibi; siyaset üretmekte zorlanan, beceriksizler taifesi CHP de MHP aynasında görünmeye çalışıyor. Ama yanlış yapıyor. Ürettikleri silik siyaseti halkın gözünde muteber ve meşru kılmanın yolu MHP karşıtlığı olmamalı. Zira MHP aynası ana muhalefet partisinin gerçek yüzünü ortaya çıkarıyor. Bize her hücum ettiklerinde kendi takkeleri düşüyor, kendi kelleri görünüyor. Her eleştirilerinde kralın bir yerleri açıkta kalıyor.







MHP TABANI FİRE VERMEZ

-MHP içinde 'Hayır' diyecek seçmenlerden bahsediliyor. Bunun oranı hakkında bir kamuoyu araştırması yaptınız mı?

Parti olarak özel bir araştırma yapmadık. Ama şimdiye kadar referandum ve seçim sonuçlarıyla ilgili isabetli sonuçlara ulaşan kamuoyu araştırma şirketlerinin anketleri; MHP seçmeninin, ekseriyetle evet deme eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bununla beraber MHP tabanında müzmin muhalefetin etkisinde kalmış mahdut çevrelerden Anayasa değişikliğine hayır oyları gelebilir. Bunlar, MHP seçmeninin genel temayülünü değiştirmeyecek ve MHP tabanının büyük çoğunluğu evet yönünde oy kullanacaktır. Kararsızları ise biz miting, toplantı ve propaganda çalışmalarımızla ikna edeceğimizi düşünüyoruz.



-MHP içindeki muhalifler 'Hayır' çalışması başlattı. Parti içinde etkili olduklarını düşünüyor musunuz?

MHP'den ihraç edilen küçük bir güruhun hayır cephesinde yer almasını fazla önemsemiyorum. Müzmin muhalefetin hayır yanlısı terör örgütleriyle aynı safta olması, bu cephenin ne kadar kötü niyetli ve garezkâr olduğunun delili. Bu tablo onlara milletimizin itibar etmeyeceğinin de göstergesi. MHP tabanı ve milletimiz ihaneti unutmaz ve affetmez. Müzmin muhalefettekiler, inandıkları veya tutarlı bir görüşe sahip oldukları için değil, MHP evet dediği için hayır demeyi yeğliyorlar. Bunların yakalandığı illet belli… MHP ne derse tersini yapıyorlar. Geçmişte cumhurbaşkanını halkın seçmesiyle ilgili referandumda MHP hayır kampanyası yürütünce bu cephe evet propagandasına girişmişti. Müzminlerin MHP tabanında etkileri yok. Bakmayın bunların çıkardığı kuru gürültüye… Kampanyaları, bahçemizdeki ağacın dalına konmuş birkaç karganın hep bir ağızdan ötmesine benziyor. MHP camiası hepsini kovalar.



MHP TABANI BİZE GÜVENSİN

-Kararsız MHP seçmenine bir mesajınız var mı?

MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli; dürüstlüğü, ilkeli ve onurlu duruşu, vatan sevgisi, ihanete asla prim vermemesi, devlet adamlığı tecrübesiyle yüksek karakterini, seciyesini ve ahlakını çoktan ispat etmiş bir liderdir. Kararsız seçmene sizin aracılığınızla sesleniyorum: Sayın Devlet Bahçeli'nin; Türk milletinin bekasını tehlikeye sokacak bir sürecin içinde yer almayacağını, Anayasa değişikliğine evet demekte mutlaka makul bir gerekçesi ve haklı bir endişesi olduğunu düşünün. Partimiz aleyhindeki maksatlı propagandalara kulak asmayın. MHP'nin neden Anayasa değişikliğine evet dediğini anlamaya çalışın. Önümüzdeki günlerde MHP sözcülerinin bu konuda söyleyeceklerine kulak verin. Ve bize güvenin.