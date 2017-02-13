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16 Şubat'tan önce yayımlanacak

AA
  • Giriş Tarihi: 13.2.2017 09:53 Güncelleme Tarihi: 13.2.2017 10:39
Seçim takvimi 16 Şubat'tan önce yayımlanacak
Seçim takvimi 16 Şubat'tan önce yayımlanacak

Yüksek Seçim Kurulu () Başkanı , nin 16 Şubat'tan önce yayımlayacağını bildirdi.

Güven, 'ya girişinde gazetecilerin referandum sürecine ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin nin bugün açıklanıp açıklanmayacağına yönelik sorusu üzerine Güven, "Bizim genelgelerimizin hepsi hazır. Süresi ve zamanı geldiğinde hapsini yayımlayacağız" dedi.

Güven, seçim takviminin 16 Şubat Perşembe gününden önce yayımlanacağını söyledi.

İlkelerin de aynı zamanda çıkıp çıkmayacağına yönelik soruya Güven, "İlkeler ayrı çıkacak. Takvimle ne zaman ne yapacağımızı orada göstereceğiz" karşılığını verdi.