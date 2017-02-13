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merkezli 18 ilde u: 35 !

AA
  • Giriş Tarihi: 13.2.2017 19:02
Siirt merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı!
Siirt merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 35 gözaltı!

merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik da, haklarında kararı verilen 56 kişiden 35'inin gözaltına alındığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığınca /PDY'nin yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün il yapılanmasının deşifre edilerek çökertilmesi amacıyla bugüne kadar yapılan kapsamlı soruşturmalarda aralarında örgütün yönetici konumunda yer aldığı tespit edilen şahıslara yönelik, 10 Şubat tarihinde Siirt merkezli 18 ilde (İstanbul, Konya, Kayseri, Aksaray, Tokat, Yozgat, Çorum, Kırşehir, Ankara, Muğla, Aydın, Manisa, İzmir, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Batman) yapılan eş zamanlı da, 35 şüpheli şahsın na alındığı belirtildi.

Açıklamada, firari 19 şüpheli şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.