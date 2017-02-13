Siirt'te terör operasyonu: 13 gözaltı

Siirt ve Kurtalan ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklı ettikleri gerekçesiyle 13 kişi gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"PKK/KCK bölücü terör örgütü adına milis/iş birlikçi faaliyetlerinde bulundukları, terör örgütü mensuplarının talimatları doğrultusunda hareket ettikleri ve terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 13 Şubat günü yapılan planlı operasyon kapsamında, ilimiz merkezinde 7 şahıs, Kurtalan'da 6 şahıs olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların adli tahkikatları devam etmektedir."

Açıklamada, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği de kaydedildi.