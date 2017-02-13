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haberi: soruşturmasında '' çıktı

AA
  • Giriş Tarihi: 13.2.2017 15:01 Güncelleme Tarihi: 13.2.2017 15:05
Son dakika haberi: DEAŞ soruşturmasında 'ByLock' çıktı
Son dakika haberi: DEAŞ soruşturmasında 'ByLock' çıktı

Türkiye genelinde sürdürülen larında gelişmesi yaşandı. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Bingöl'de yürütülen operasyonda gözaltına alınan iki şüphelinin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ""u kullandığı tespit edildi.

Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü 'a yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan iki şüphelinin, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ""u kullandığı belirlendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında DEAŞ'e yönelik operasyonlarda gözaltına alınan R.H. ve S.Ş'nin kullandığı cep telefonu hatlarında inceleme yapıldı.

İncelemeler sonrasında iki şüphelinin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edildi.

DEAŞ terör örgütüne yardım niteliğinde eylemlerde bulunan şüphelilerin, sosyal paylaşım sitelerinden de örgütü destekleyen paylaşımlarda bulundukları belirlendi.

Şüphelilerin gözaltındaki sorgu ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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