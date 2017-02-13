Son dakika haberi: DEAŞ soruşturmasında 'ByLock' çıktı

Türkiye genelinde sürdürülen DEAŞ operasyonlarında son dakika gelişmesi yaşandı. Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Bingöl'de yürütülen operasyonda gözaltına alınan iki şüphelinin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edildi.
Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütü DEAŞ'a yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan iki şüphelinin, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlendi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye, Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında DEAŞ'e yönelik operasyonlarda gözaltına alınan R.H. ve S.Ş'nin kullandığı cep telefonu hatlarında inceleme yapıldı.
İncelemeler sonrasında iki şüphelinin FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edildi.
DEAŞ terör örgütüne yardım niteliğinde eylemlerde bulunan şüphelilerin, sosyal paylaşım sitelerinden de örgütü destekleyen paylaşımlarda bulundukları belirlendi.
Şüphelilerin gözaltındaki sorgu ve işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.ADANA POLİSİ AVRUPA'YI KANA BULAMAYA GİDEN DEAŞ'LILARI YAKALADI 23 DEAŞ’LI ÖLDÜRÜLDÜ YENİ DEAŞ İDDİANAMESİ TAMAMLANDI: 6 SANIĞIN MÜEBBET HAPSİ İSTENDİ