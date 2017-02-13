Türkiye ve Bahreyn arasında imzalar atıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bahreyn ziyareti sırasında iki ülke arasında diplomasi, ekonomi, enerji ve savunma alanlarında anlaşmalar imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkeleri ziyaretinin ilk durağı olan Bahreyn'de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında iki ülke arasında diplomasi, ekonomi, enerji, savunma alanlarında 4 anlaşma imzalandı.



4 ALANDA İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Resmi pasaport sahiplerine vize uygulamayan Bahreyn ile umuma mahsus pasaport taşıyan vatandaşların da vizeden muaf olması için anlaşma imzalandı. Ayrıca, Bahreyn Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK arasında işbirliği mutabakat zaptı imzalandı. Bahreyn ile Türkiye arasında 2017-2019 yıllarında milli eğitim alanında işbirliği anlaşması, savunma alanında işbirliği mutabakat zaptı. Anlaşmaları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık imzaladı..











