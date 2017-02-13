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'den 'ya yanıt: İddiaları kesinlikle reddediyoruz!

AA
  • Giriş Tarihi: 14.2.2017 00:09 Güncelleme Tarihi: 14.2.2017 00:18
Türkiye'den Avusturya'ya yanıt: İddiaları kesinlikle reddediyoruz!
Türkiye'den Avusturya'ya yanıt: İddiaları kesinlikle reddediyoruz!

Sözcüsü , Yeşiller Partisi Güvenlik Sözcüsü Milletvekili Peter Pilz'in hakkındaki sözlerine ilişkin, "Viyana Büyükelçiliğimizi de hedef alan ülkemize yönelik ithamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddiaları kesinlikle reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Dışi·şleri· Bakanlığı Sözcüsü Hüseyi·n Müftüoğlu, konuya ilişkin soruya cevabında Yeşiller Partisi Güvenlik Sözcüsü Pilz'in, 10 Şubat'taki basın toplantısında yaptığı açıklamalara dair şunları kaydetti:

"Viyana Büyükelçiliğimizi de hedef alan ülkemize yönelik ithamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu iddiaları kesinlikle reddediyoruz. Avusturyalı yetkililere, sağduyuyla hareket etmeleri ve -Avusturya ilişkileri ile Avusturya'daki Türk toplumunun esenliğine zarar veren bu tür açıklamalardan kaçınmaları çağrısında bulunuyoruz."

Pilz, başkent Viyana'da düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Avusturya'da gayriresmi 200 casus bulundurduğunu, bunun Viyana'da görev süresini tamamlayan bir Türk yetkili tarafından koordine edildiğini iddia etmişti.