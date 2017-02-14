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Başbakan Yıldırım'dan Steinmeier ve Berdimuhammedov'a tebrik

AA
  • Giriş Tarihi: 14.2.2017 10:45
Başbakan Yıldırım'dan Steinmeier ve Berdimuhammedov'a tebrik
Başbakan Yıldırım'dan Steinmeier ve Berdimuhammedov'a tebrik

Başbakan Yıldırım, Almanya'da Cumhurbaşkanlığına seçilen Steinmeier ile Türkmenistan Devlet Başkanlığına yeniden seçilen Berdimuhammedov'u kutladı.

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya'da Cumhurbaşkanlığına seçilen Frank Frank-Walter Steinmeier ile Türkmenisten Devlet Başkanlığına yeniden seçilen Kurbankulu Berdimuhammedov'u kutladı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Steinmeier ile Berdimuhammedov'a gönderdiği mesajda seçim başarıları dolayısıyla tebrik etti.

POLONYA BAŞBAKANI SZYDLO'YA GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Yıldırım, ayrıca geçtiğimiz hafta sonu geçirdiği trafik kazasında yaralanan Polonya Başbakanı Beata Szydlo'ya da geçmiş olsun mesajı gönderdi.