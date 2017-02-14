Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: ABD'nin yeni Adalet Bakanı ile en kısa sürede telefonla veya yüz yüze görüşerek, Türkiye'nin bu konudaki beklentilerini, FETÖ'nün iadesinin ve diğer FETÖ'cülerin iadesinin Türkiye bakımından ne anlam ifade ettiğini bir kez de yeni bakana birinci ağızdan söyleme imkanımız olacaktır. Biz yeni gelişmelerin olmasını bekliyoruz. Trump'ın göreve başlaması üzerine bazı yeni deliller de gönderdik. Esasında dosyada bizim açımızdan yeni bir delile ihtiyaç yok. Çünkü aramızda anlaşma gereği terörist Gülen'in geçici tutuklanmasının sağlanıp, Türkiye'ye iadesini gerektirecek yeterlilikte ve nitelikte yeterinden fazla delil var dosyada. Yani bir delil eksikliği söz konusu değil.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "ABD'nin yeni Adalet Bakanı ile en kısa sürede telefonla veya yüz yüze görüşerek, Türkiye'nin bu konudaki beklentilerini, FETÖ'nün iadesinin ve diğer FETÖ'cülerin iadesinin Türkiye bakımından ne anlam ifade ettiğini bir kez de yeni bakana birinci ağızdan söyleme imkanımız olacaktır. Biz yeni gelişmelerin olmasını bekliyoruz. Trump'ın göreve başlaması üzerine bazı yeni deliller de gönderdik." dedi.

"YENİ DÖNEMDE OLUMLU GELİŞMELER BEKLİYORUZ"

Bozdağ, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fetullah Gülen'in iadesine ilişkin çalışmaların devam ettiğini dile getiren Bozdağ, ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve başladığını ve yeni adalet bakanının da atandığını söyledi. Yeni dönemde olumlu gelişmelerin olabileceğini ifade eden Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD'nin yeni Adalet Bakanı ile en kısa sürede telefonla veya yüz yüze görüşerek, Türkiye'nin bu konudaki beklentilerini, FETÖ'nün iadesinin ve diğer FETÖ'cülerin iadesinin Türkiye bakımından ne anlam ifade ettiğini bir kez de yeni bakana birinci ağızdan söyleme imkanımız olacaktır. Biz yeni gelişmelerin olmasını bekliyoruz. Trump'ın göreve başlaması üzerine bazı yeni deliller de gönderdik. Esasında dosyada bizim açımızdan yeni bir delile ihtiyaç yok. Çünkü aramızda anlaşma gereği terörist Gülen'in geçici tutuklanmasının sağlanıp, Türkiye'ye iadesini gerektirecek yeterlilikte ve nitelikte yeterinden fazla delil var dosyada. Yani bir delil eksikliği söz konusu değil."