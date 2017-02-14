Birlik olabilmek için harekete geçmeliyiz

“Tüm bölgenin, tüm İslam âleminin, hatta insanlığın geleceği için birlik olmak, birlikte hareket etme zamanı çoktan gelmiştir. ‘Daha sonra’ değil, ‘hemen’ harekete geçmemiz gerekiyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Bahreyn'de Uluslararası Barış Enstitüsü Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ofisi'nin düzenlediği "Türkiye'nin Ortadoğu'da Barışa Yönelik Girişimci Vizyonu" konulu konferansta konuştu:



GÜVENLİ BÖLGE: Fırat Kalkanı ile terör örgütü DEAŞ'ı ve PYD'nin bir bölümünü sınırlarımızdan uzaklaştırdık. Cerablus'u DEAŞ'tan temizledik. Hemen arkasından El Rai'yi, Dabık'ı temizledik. El Bab'ı DEAŞ'tan temizlemek suretiyle attığımız adım bir hedefe kilitlenmiştir. Daha sonra hedef, koalisyon güçleriyle müşterek adım atıp doğuya yönelerek Menbiç ve Rakka'da güvenli bölge oluşturmak.

Erdoğan: "Esad'ı aradım ve dedim ki…"



TEMİZLENDİ: Bu güvenli bölgeye ağırlıklı olarak Arap kardeşlerimiz, Türkmenler yerleşme imkanını bulacak. Birkaç ay önce teröristlerin cirit attığı 2 bin kilometrekarelik alanı güven ve umut alanı olarak halletmiş durumdayız. Hedefimiz 4-5 bin kilometrekarelik alanı terörden arındırılmış güvenli bölge haline getirmek. 3 bini aşkın etkisiz hale getirilen DEAŞ'lı terörist var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Beşar bu gidiş iyi değil!"



YANAŞMADILAR: Terörden arındırılmış güvenli bölge uçuşa yasak bölge ilan edilmeli. Bunu, başta Amerika olmak üzere hep söyledik. Ama yanaşmadılar. Bu noktada Körfez'deki kardeşlerime diyorum ki, elinizi lütfen taşın altına siz de koyun.

"Kimse, terörle İslam'ı yan yana getirmesin"



DİNİMİZ BARIŞ DİNİ: DEAŞ, bir terör örgütüdür, çünkü bizim dinimiz bir barış dinidir. Ne yazık ki DEAŞ, sürekli olarak terör estirmiştir, savunmasız insanları acımasız bir şekilde öldürmüştür. Bu insanlar, hiçbir zaman Müslüman olamaz. Biz, şu anda DEAŞ tarafından devamlı tehditteyiz. DEAŞ, Müslümanların yüz karasıdır ve tüm dünyada Müslümanlar bunlardan dolayı karalanmaktadır. Biz, bunu hak etmedik. Kimse terörle, radikalizmle İslam'ı yan yana getirmesin. Çünkü İslam, radikalliği kabul etmez. İşlerin en hayırlısı orta olanıdır, İslam bunu emreder.







TRUMP'A DA ANLATTIM: Gerekli adımlar atılmazsa Suriyeli kardeşlerimiz, hayatta kalmak için, çocuklarına daha iyi bir gelecek sunmak için başka diyarlara göç etmeyi sürdürecektir. Güvenli bölgeyi Sayın Obama'ya, şimdi de Sayın Trump'a ifade ettim.

"Hemen harekete geçmemiz gerekiyor"



BAŞKA VATANIMIZ YOK: Ne bizim, ne de sizlerin başka bir vatanları olmadığına göre, bu coğrafyada yaşamayı sürdüreceğiz. Artık kuru sözlerle, hamasetle, taktik manevralarla geçiştiremeyeceğimiz, zor ve kritik tercihlerde bulunmak durumunda olduğumuz bir süreçteyiz.



BİRLİK OLMA ZAMANI: Bu kanı, gözyaşını ve zulmü engellemek için ne çaba harcadık? Maalesef birçoğumuz gönül rahatlığıyla tatmin edici cevaplar veremiyoruz. Tüm bölgenin, tüm İslam âleminin, hatta insanlığın geleceği için birlik olma, birlikte hareket etme zamanı çoktan gelmiştir. Zira bu coğrafyada kaderimiz de, kederimiz de ortaktır. Bugün Suriye'nin, Irak'ın, Libya'nın, oralarda yaşayan kardeşlerimizin başına gelenlerin, yarın bizlerin de başına gelmeyeceğinin garantisi yoktur. Bu sebeple, "daha sonra" değil, "hemen" harekete geçmemiz gerekiyor.





FETÖ TEŞEKKÜRÜ: 15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişiminde bulunna FETÖ, yeni nesil bir terör örgütüdür.



'CUMA BAŞLANGIÇ OLSUN' DEDİM: (Suriye'de olaylar başlamadan Esad'la yaptığı telefon görüşmesi) Dedim ki "Bu gidiş iyi değil, Yarın cuma, bu başlangıç olsun, bu işi bitir. Artık vatandaşının tanklarla üzerine gitme. Yanlış yapıyorsun. Gel bu işten vazgeç." Ertesi gün 360 kişiyi öldürdüler. Tabii ilişkilerimizi kestik.



İKİ ÜLKE ARASINDA İŞBİRLİĞİ PEKİŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Manama'da Bahreyn Başbakanı Khalifa bin Salman Al Halife ile Veliaht Prens Salman bin Hamad Al Halife'yi kabul etti. Görüşmelerde ekonomi, sanayi, enerji, tarım, altyapı ve diğer konularda çalışma yapılması konusunda mutabık kalındı. Türkiye- Bahreyn Ekonomik Konseyi ilk toplantısı martta İstanbul'da gerçekleştirilecek. Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi arasında yüksek düzeyli stratejik diyalog mekanizmasının, Bahreyn'in dönem başkanlığında hızlandırılması noktasında çalışmalar gerçekleştirilecek. Bu arada Erdoğan, Bahreyn El-Fetih Camisi ile Kuran Müzesi'ni de gezdi. Bahreyn Kralı Haman Bin İsa El Halife, programını tamamlayan Erdoğan'a havalimanına kadar eşlik etti ve Suudi Arabistan'a uğurladı.







SUUDİ ARABİSTAN KRALI KARŞILADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez ülkeleri ziyaretinin ikinci durağı, Suudi Arabistan oldu. Erdoğan'ı, Riyad Kral Selman Hava Üssü'nde, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Riyad Emiri Faysal bin Bender bin Abdülaziz, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Yunus Demirer ile büyükelçilik yetkilileri karşıladı. Erdoğan daha sonra Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Nayif'i kabul etti. Kraliyet Misafirhanesi'nde yaklaşık 25 dakika süren görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti. Erdoğan'a, eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan eşlik ediyor.







'BATI VİCDANLARININ SESİNİ DİNLEMİYOR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin soruları üzerine şöyle konuştu: "Suriye'de çözümle ilgili Astana'nın ardından Cenevre süreci başladı. İnşallah bu bölgedeki ateşkesi sağlamlaştırıcı bir süreç olur. Körfez İşbirliği Konseyi'ne önemli görev düşüyor. Bu süreci hep birlikte İİT dönem başkanlığı olarak bu işi yakın takibe almamız lazım. Bunun en ideal yolu siyasi dayanışmayla, diplomatik yollarla bu işi çözmek. 2 milyon 800 milyon Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyoruz. Avrupa'ya ve Kanada'ya gidenlerin sayısı 1 milyonu bile bulmadı. Batı almaktan kaçıyor. Dikenli teller, duvarlar örüyor, 'Biz alamayız' diyor. Bunlar insan değil mi? Bizim İnsan Hakları Uluslararası Beyannamemiz nerede, vicdan nerede? Bunlar vicdanlarını sesini de dinlemiyor. Avrupa'ya gidenlerden terörden arındırılmış güvenli bölge yapılırsa buraya döneceklerine inanıyorum. Biz Suriye'nin parçalanmasını istemiyoruz. Birileri hem Suriye'nin hem Irak'ın bölünmesini istiyor. Irak'ın bölünmesi çalışmasını yapanlar da var. Oradaki mezhebi, etnik mücadele, çünkü orada da bir Pers milliyetçiliği olayı var. Bu Pers milliyetçiliği olayıyla da orada bir bölünme sözkonusu. Bunların önünü kesmemiz gerekiyor. Benzer durum Suriye'de var."



İSRAİL'İN KARARI TAM BİR PROVOKASYON

"Bölgede kalıcı barışın tesisinin, öncelikle Filistin halkına yönelik baskılara son verilmesinden ve 1967 sınırları içinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasından geçtiği unutulmamalı. İlk kıblemiz olan Kudüs'te, sadece Müslümanların değil, tüm uluslararası camianın huzurunu bozacak, vicdanını yaralayacak, teamülleri değiştirecek uygulamalara karşı herkesin duyarlı olması şarttır. Bu tür adımların gerilimi tırmandırmaktan başka bir faydası da olmayacaktır. BM Güvenlik Konseyi'nin 2334 sayılı Kararı'na rağmen, İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yeni yerleşim yerleri inşa etme kararı alması ise tam bir provokasyondur. Uluslararası hukuk ve insan hakları hiçe sayılarak Filistin'e uygulanan abluka ile yasadışı yerleşimlerin sona erdirilmesi, Ortadoğu'da kalıcı barışın ve istikrarın ön şartıdır."