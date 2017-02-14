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’da -KCK operasyonu: 26 gözaltı

  • Giriş Tarihi: 14.2.2017 06:53 Güncelleme Tarihi: 14.2.2017 06:54
Bursa’da PKK-KCK operasyonu: 26 gözaltı
Bursa’da PKK-KCK operasyonu: 26 gözaltı

’da /KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6’sı kadın 26 kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü terör örgütü üyelerine ilişkin operasyonlarını sürüyor. Sabah saatlerinde /KCK terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda il merkezinde 19, İnegöl ilçesinde 6, Gemlik ilçesinde ise 1 kişi olmak üzere toplam 26 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 28 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınanlardan 6'sının bayan olduğu bildirilirken, yapılan aramalarında ise dijital veri depolama aygıtları, bıçaklar, ruhsatsız av tüfeği, 103 dolu fişek, örgütsel içerikli dergi ve kitaplar ele geçirildi.