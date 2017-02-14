CHP’li Kadıgil’e jet dava

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Sera Kadıgil’e şehitleri, ezanı, imamları ve kürt vatandaşları hedef alan skandal sosyal medya mesajları sebebiyle dava açıldı.

Şehitleri, ezanı, imamları ve kürt vatandaşları hedef alan skandal sosyal medya mesajları sebebiyle gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan CHP Parti Meclisi üyesi Sera Kadıgil hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosu Savcılarından Umut Tepe tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıgil'e "Halkı Kin ve Düşmanlığa tahrik etme" ve "dini değerleri alenen aşağılama" suçlamaları yöneltildi. İddianame Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci tarafından onaylanarak İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Sera Kadıgil, Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmiş Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce sorgusu ardından adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Kadıgil ifadesinde, bazı tweetlerden kendisinin bile utandığını açıklamıştı. Kadıgil ayrıca CHP'de göreve başladıktan sonra birçok tweeti sildiğini belirtmişti.

İŞTE O ÇİRKİN TWEETLERİ

"O ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ama benim yurdumun üstünde ebedi inkemesin artık nolur ya! Resmen ağzıma ağzıma okunuyor her sabah!!", "Hayatta hiçbir laftan tiksinmedim 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez'den tiksindiğim kadar", "#Van'a yardım göndermeyin gebersin p..enkler" tiplerini gördükçe çok korkuyorum... Mesele Türk olmaksa siz olayı giç anlamamışsınız ve annem.", "Kapıda oynayan çocuklardan rahatsız olunca kızgın yağ dökem mi üstlerine? Ya da uykumdan uandıran ezan için camiyi asıp imamı mı keseyim?"