CHP'ye göre FETÖ yok!

Mahmut Övür bugünkü köşe yazısında CHP'nin bugün ve gelecek planlarına ilişkin çarpıcı bir noktaya dikkat çekti. 'CHP'nin FETÖ ile ilgili bir plan ya da programını duyan oldu mu?' diye soran Övür makalesine "CHP'ye göre FETÖ diye bir örgüt yok" başlığını attı. İşte Övür'ün yazısından öne çıkanlar

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Özel Kalem Müdürü Tuncay Ceylan(...)

Ceylan'ın ABD gezisi, FETÖ'cülere destek vermesi veya koruması CHP içinde sorgulanır mı bilemem ama önemli bir siyasi parti olan CHP'nin FETÖ karşısındaki sessizliğini halk erveya geç sorgulayacak.

Bir ülkeyi iç savaşa sürüklemek için darbe girişiminde bulunan ve 248 insanımızı şehit eden, binlerce yaralı bırakan, Meclis'i bombalayan bir örgüt nasıl olur da ana muhalefet partisinin gündeminde olmaz?

Mesela CHP'nin FETÖ'ye karşı bir toplantısını, bir eylem planını duydunuz mu?

Doğrusu merak ediyorum, CHP'nin bir FETÖ stratejisi var mı? Yoksa FETÖ diye bir örgüt yok mu? Acaba CHP'liler 15 Temmuz'a kurgu dedikleri gibi FETÖ'ye de mi kurgu diyorlar?

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CHP’YE GÖRE FETÖ DİYE BİR ÖRGÜT YOK