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'a geldi!

AA
  • Giriş Tarihi: 14.2.2017 18:56 Güncelleme Tarihi: 14.2.2017 19:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a geldi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'a geldi!

Recep Tayyip , Suudi Arabistan'daki temaslarının ardından özel uçak "TUR" ile saat 18.00'de 'ın başkenti 'ya geldi.

, Hamad Uluslararası Havalimanı'na gelişinde Enerji ve Sanayi Bakanı Muhammed Al Sada, Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mübarek Al Şafi, Türkiye'nin Büyükelçisi Ahmet Demirok ile büyükelçilik yetkilileri tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Doha'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da resmi törenle karşılandı