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'te zırhlı aracın geçişi sırasında !

İHA
  • Giriş Tarihi: 14.2.2017 23:57
Dargeçit'te zırhlı aracın geçişi sırasında patlama!
Dargeçit'te zırhlı aracın geçişi sırasında patlama!

'in ilçesinde çöp kutusuna bırakılan el yapımı patlayıcı, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. da yaralanan olmazken, araçta küçük çaplı hasar oluştu.

Olay, saat 21.00 sıralarında, ilçesi Tepebaşı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, teröristler tarafından çöp kutusuna bırakılan el yapımı patlayıcı, zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.

da yaralanan olmazken, araçta küçük çaplı hasar oluştu.

Bölgede operasyon başlatıldı.