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ARKADAŞINA GÖNDER Diyarbakır’da baz istasyonlarına molotoflu saldırı!
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İHA
  • Giriş Tarihi: 14.2.2017 23:50 Güncelleme Tarihi: 15.2.2017 00:44
Diyarbakır’da baz istasyonlarına molotoflu saldırı!
Diyarbakır’da baz istasyonlarına molotoflu saldırı!

’ın Yenişehir ilçesinde bulunan molofotkokteyli atılarak yakılmak istendi.

Edinilen bilgiye göre olay, 'ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe mevkiinde meydana geldi.

Sanayi sitesi karşısında bulunan nın bulunduğu alana saat 21.45 sıralarında gelen bir grup tarafından molotofkokteylli saldırı düzenlendi.

Olay sonrası bölgeye itfaiye ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığını olayda baz istasyonlarının bulunduğu alanda maddi hasar meydana geldi.

Kaçan saldırganların yakalanması için bölgede operasyon başlatılırken olay yeri inceleme ekipleri saldırının yapıldığı alanda delil topladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.