Fetullahçı 35 kişi yakalandı

Siirt merkezli 18 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 35 kişi gözaltına alındı.

Fetullahçı terör örgütünü yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Siirt merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 56 kişiden 35'inin gözaltına alındığı bildirildi.İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin yapılanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün il yapılanmasının deşifre ediliyor. Yapılan kapsamlı soruşturmalarda aralarında örgütün yönetici konumunda yer aldığı tespit edilen şahıslara yönelik, 10 Şubat tarihinde Siirt merkezli 18 ilde (İstanbul, Konya, Kayseri, Aksaray, Tokat, Yozgat, Çorum, Kırşehir, Ankara, Muğla, Aydın, Manisa, İzmir, Bursa, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Batman) yapılan eş zamanlı operasyonda, 35 şüpheli şahsın gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, firari 21 şüpheli şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.