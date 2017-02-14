Hainlere rahat yok

Terör örgütünün yurt içindeki ağına yönelik dev operasyon başlatıldı. Türkiye genelinde binlerce polisin katıldığı operasyonlarda 544 şüpheli gözaltına alındı

Terör örgütü PKK ve çatı yapılanması KCK'ya yönelik yurt genelinde dev operasyon düzenlendi. Binlerce polisin katıldığı operasyonlarda 544 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda silah, örgütsel doküman ele geçirilirken, örgütün yurt içindeki ağına büyük darbe vuruldu. Operasyonlar kapsamında İstanbul'da 104 adrese baskın düzenlendi. Aranan 104 şüpheliden 70'i gözaltına alındı. Muş'ta 36, Diyarbakır'da 93, Mardin'de 46, Batman'da 11, Bingöl'de 17, Siir'te 13, Çorum'da 2, Bursa'da örgüte üye oldukları gerekçesiyle 26, Sivas'ta 14, Adana'da 36, Kocaeli'nde 6, İzmir'de 36, Antalya'da 12 şüpheli gözaltına alındı.



SORUMLULAR YAKALANDI

Hakkâri'de örgüte finansal destek sağladıkları gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alınırken, Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/PYD'nin üst düzey yöneticileri olduğu bildirilen "Ebu Haydar" kodlı Ali Hammud el Muhammed (32), Yasir el Ahmed (23) İsa el İbrahim (30) adlı teröristlerin de aralarında olduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda Şırnak Cizre'de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne yönelik saldırıda kullanılan kamyonu temin eden zanlı da yakalandı. Geçen yıl 26 Ağustos'ta düzenlenen bombalı araç saldırısında 11 polis şehit olmuş, 78 kişi de yaralanmıştı.



CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİ

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolleri sırasında bir araçta yapılan aramada, Irak'tan Türkiye'ye getirilen ve PKK terör örgütüne götürülmek istenen 54 Kalaşnikof dürbünü bu silaha monte etmeye yarayan 62 taşıyıcı parça ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak araç içerisinde bulunan 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.



Emir SOMER-Ömer ŞANLI-Nasrettin GÜNEŞ-Sekvan KÜDEN-Mehmet YILDIRIM-Abbas ÇAKAR/SABAH



DEAŞ EMİRİ YAKALANDI

Adana'da terörle mücadele ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 hafta önce 60 adrese şafak vakti baskın düzenledi. Aralarında DEAŞ'ın Adana emiri Hüseyin Ö'nün de bulunduğu toplam 53 kişi yakalandı. Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda da Adana Valiliği ve Kayseri'de askerlere yönelik saldırıları organize eden Eyüp Çelik ile HDP İl Başkanı Hüseyin Beyaz'ın da aralarında bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı.



Murat KARAMAN