Hasan Cemal'e terörden hapis cezası

Hasan Cemal, 'Terör propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı mahkemede görülen başka bir dava da ise Cemal'in 8 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmaya Hasan Cemal ve avukatları katıldı. Mahkeme başkanı, kararını açıklayacağını bildirmesi üzerine Cemal'den son savunmasını yapmasını istedi.

BARIŞI SAVUNMUŞ!

Son sözü sorulan Cemal her zaman barışı savunduğunu iddia etti.

1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Hasan Cemal'in "Suçu ve suçluyu övmek" suçundan beraatine karar verirken, "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ceza ertelendi.

Hasan Cemal, 11 Temmuz 2016'da bir internet sitesinde yayımlanan "Fehman Hüseyin" başlıklı yazısında "Terör propagandası" yaptığı iddiasıyla hakkında dava açılmıştı.

BAŞKA DAVADAN DA 8 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Öte yandan Özgür Gündem Gazetesi'nde nöbetçi Genel Yayın Yönetmenliği yaptığı sırada "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da aynı mahkemede hakim karşısına çıkan Hasan Cemal'in, savcı mütalaasında 8 yıla kadar hapsini istedi.