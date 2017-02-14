Hollanda’dan skandal karar! Ülkesindeki darbeci hainleri kabul etti

Hollanda’daki FETÖ’cü hainler 15 Temmuz darbe girişimi sonrası aileleriyle birlikte siyasi sığınma talebinde bulundu. Ülkenin Göç ve Vatandaşlık dairesi ise skandal bir kararla bu hainlerin sığınma başvurusunu inceleme adı altında darbeci subay ve ailelerinin ülkede kalmasına izin verdi.

BBC Türkçe, Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden NRC'ne dayandırdığı haberde, Avrupa'da görevli olan ve sayıları açıklanmayan bir grup FETÖ'cü subayın, Ankara'nın "geri dönün" çağrısını reddettiğini yazdı. 15 Temmuz terörist darbe girişimi sonrası Türkiye'den kaçan bir grup Türk subayının, aileleriyle birlikte Hollanda'ya siyasi sığınma başvurusu yaptığı ortaya çıkarken Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi (IND), başvuruyu incelemek için gereken 18 aylık süre boyunca, subaylar ile ailelerinin ülkede kalmasına izin verdiği öğrenildi.

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SKANDAL BAHANE: OHAL

Öte yandan iyi-kötü terörist ayrımı yapan birçok Avrupa ülkesi gibi Hollanda'nın da OHAL uygulaması nedeniyle Türkiye'nin iade talebine "sıcak bakmadığı" öğrenildi.

Geçtiğimiz yıl Paris'in Nice şehrinde yaşanan terör saldırısının ardından Fransa'da 5. Kez uzatılan OHAL'i görmeyen Avrupa'nın Türkiye'de 15 Temmuz'da yaşanan kanlı darbe ve işgal girişimi nedeniyle yürürlüğe giren OHAL uygulamalarını bir kez daha bahane etmesi ise gözden kaçmadı.

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